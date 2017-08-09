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Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН

Политика
9 августа, 20:34 дата обновления: 9 августа, 20:40 UTC+3

Российская миссия в организации является отдельным дипломатическим субъектом, пояснил постпред РФ

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не ожидает, что США вышлют дипломатов российской дипмиссии в организации в ответ на сокращение числа сотрудников американского посольства в Москве.

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Об этом он заявил в среду журналистам в штаб-квартире всемирной организации.

"Нет. Я этого не жду", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, предвидит ли он подобные меры со стороны Вашингтона. "Наша миссия в ООН должна быть вне соображений, касающихся наших двусторонних представительств, потому что она является отдельным дипломатическим субъектом, аккредитованным при ООН, а не США", - отметил Небензя.

Россия 28 июля предложила Вашингтону привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Выполнить эти требования Россия предписала США до 1 сентября. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Эти ограничительные меры были приняты Москвой в ответ на закрытие российских дипломатических дач в США и выдворение 35 дипломатов и технических сотрудников в декабре минувшего года, а также в связи с принятием американскими законодателями документа об ужесточении санкций в отношении РФ.

В ходе визита в Москву на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что предупредил российскую сторону о подготовке Вашингтоном ответных мер на высылку американских дипломатов. По его словам, о них будет объявлено к 1 сентября.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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