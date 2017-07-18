Российская дипсобственность, арестованная властями США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос о российской дипломатической собственности, арестованной в США в конце прошлого года, "почти" решен.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном в Нью-Йорке.

Контекст

Речь идет о двух принадлежащих РФ объектах в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, арестованных в конце 2016 г. Тогда администрация президента Барака Обамы обвинила Россию в совершении хакерских атаках, которые, по мнению Вашингтона, могли повлиять на результат президентских выборов в США в ноябре 2016 г.

В соответствии с указом президента от 29 декабря 2016 г. были введены санкции в отношении пяти российских организаций, из США были высланы 35 дипломатов. Помимо этого был заблокирован доступ к двум российским загородным комплексам.

Арестованные объекты

Первый объект - поместье Килленуорт (Killenworth), занимающее участок в 14 акров (около 5,66 га) на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана, недалеко от Нью-Йорка. Оно было приобретено советским правительством в 1954 г. за $80 тыс. у бывшего губернатора Нью-Йорка Натана Миллера. В трехэтажном особняке, построенном в 1918 г., первоначально было 27 комнат и 11 ванных. Впоследствии дом перестроили, сейчас в нем 49 комнат.

Второй - в штате Мэриленд, на берегу Чесапикского залива примерно в 100 км от Вашингтона - был приобретен в 1972 г. за $1,2 млн у Джона Раскоба, исполнительного директора компаний DuPont и General Motors. Здесь на участке в 45 акров (около 18,2 гектара) расположено несколько зданий. Главное из них - кирпичный особняк в георгианском стиле площадью 182 тыс. кв. метров, построенный в 1925 г. В нем 33 комнаты, 13 каминов и винный погреб. Кроме того, комплекс включает десять коттеджей, в каждом из которых по четыре квартиры. Также на территории поместья есть плавательный бассейн, несколько теннисных кортов, футбольное поле и пруд.

Российские дипломаты называют оба комплекса "дачами". Здесь отдыхают сотрудники посольства, консульств, постоянного представительства РФ при ООН, а также члены их семей. Во время школьных каникул здесь организуются детские лагеря.

Юридическое обоснование ареста

Белый дом, сняв с российских объектов дипломатическую неприкосновенность, ссылался на американский Закон об иностранных миссиях 1982 г. Однако в этом законе нет положения о запрете использования или лишении доступа к собственности. В одной из его статей говорится лишь, что госсекретарь США может потребовать, чтобы представительство любой страны отказалось от использования недвижимости, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов".

В МИД РФ убеждены, что меры, принятые США в отношении российской собственности, противоречат как международному праву, так и американскому законодательству. В частности, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "закрытием нам доступа к российским объектам в США власти этой страны не только грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., но и наше двустороннее соглашение от 1979 г., в соответствии с которым мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад".