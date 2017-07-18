CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решению

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном сказал журналистам, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по дипломатической собственности РФ, арестованной ранее американской стороной. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Как он утверждает, на вопрос журналистов о том, удалось ли договориться о возвращении дипломатической собственности, Рябков ответил: "Почти, почти". Шэннон воздержался от комментариев. Встреча прошла в Вашингтоне, она продолжалась около двух с половиной часов. Официальных заявлений пока не поступало.

Администрация США ввела санкции в отношении России в конце декабря 2016 года. В соответствии в подписанным Бараком Обамой документом, 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон грата, также были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, доступ к ним запрещен всему российскому персоналу. Россия до сих пор не приняла ответных мер.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер, "если дело не сдвинется".