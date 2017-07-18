Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решению

Политика
18 июля, 5:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон воздержался от комментариев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Рябков

Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном сказал журналистам, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по дипломатической собственности РФ, арестованной ранее американской стороной. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США

Как он утверждает, на вопрос журналистов о том, удалось ли договориться о возвращении дипломатической собственности, Рябков ответил: "Почти, почти". Шэннон воздержался от комментариев. Встреча прошла в Вашингтоне, она продолжалась около двух с половиной часов. Официальных заявлений пока не поступало.

Администрация США ввела санкции в отношении России в конце декабря 2016 года. В соответствии в подписанным Бараком Обамой документом, 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон грата, также были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, доступ к ним запрещен всему российскому персоналу. Россия до сих пор не приняла ответных мер.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер, "если дело не сдвинется".

Смотрите также

Госдеп: окончательной договоренности по дипломатическим дачам РФ еще нет

Белый дом не прокомментировал ситуацию с дипсобственностью РФ

Лавров назвал грабежом средь бела дня ситуацию вокруг российской дипсобственности в США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
2
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
3
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
4
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Угроза цунами на Камчатке и Северных Курилах снята
7
Крупнейшие банки покидают АРБ
Темы дня
Реклама