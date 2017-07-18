Госдеп: окончательной договоренности по дипломатическим дачам РФ еще нет

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Вашингтон еще не пришел к окончательной договоренности с Москвой по дипломатической собственности России, арестованной ранее в США. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

"Эта собственность, о которой вы говорите, является частью более широкого диалога с Российской Федерацией, включающего такие вопросы, как, к примеру, объявление персонами нон грата и выдворение (в конце прошлого года - прим. ТАСС) российских дипломатов", - заявил Салливан, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Ему был задан вопрос о российских дипломатических дачах, закрытых в конце минувшего года в США предыдущей американской администрацией во главе с президентом Бараком Обамой.

При этом первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США пообещал, что действующая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом будет консультироваться с Конгрессом перед выполнением договоренностей с Россией по данной дипломатической собственности. "Мы будем консультироваться с вами перед какой-либо окончательной имплементацией соглашения, которого у нас пока нет с Российской Федерацией", - сказал Салливан американским сенаторам.

Он напомнил, что комментирует данную проблематику как раз в то время, когда переговоры по "раздражителям" в двусторонних отношениях, включая дальнейшую судьбу дипломатических дач, ведут в Вашингтоне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон.

История вопроса

За несколько дней до Нового года прежняя администрация США ввела санкции в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско и закрыли российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию. Москва эти инсинуации решительно отвергает.

На специальном брифинге для журналистов, проведенном 29 декабря, представители администрации США высокого ранга уточнили, что доступ всему российскому персоналу к дачам в Мэриленде и Нью-Йорке закрывается с полудня 30 декабря. "В рамках [американского] Закона об иностранных миссиях у нас есть полномочия ограничивать их [дипломатов] доступ к такой [недвижимой] собственности с учетом их модели поведения", - утверждал один из ведущих спецбрифинга.

Власти США присмотрят?

При этом в Госдепартаменте США фактически заявили, что теперь будут присматривать за этими двумя объектами, которые, как подтверждал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, являются "государственной собственностью Российской Федерации". "Госдепартамент США будет обеспечивать охрану и поддерживать в исправном состоянии эту собственность в соответствии со своими обязанностями", - сказала в январе корреспонденту ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Она отказалась отвечать на многочисленные вопросы о том, как теперь будет выглядеть банальный уход за дачами, к примеру, экстренные ремонтные работы в случае прорыва водопровода, и могут ли россияне нанять из числа местных специализированных компаний тех, кто станет временно обеспечивать бесперебойное функционирование жилищно-коммунальных систем этих двух объектов.

Проигнорировала американский дипломат и вопрос о том, считают ли в Госдепартаменте, что его персонал теперь имеет право доступа на эти дачи. Она также не пожелала прояснить, кто обладает полномочиями по отмене решений о лишении россиян доступа на эти объекты: госсекретарь или президент США.

По свидетельству Лаврова, "дачи использовались для того, чтобы в период зимних каникул там отдыхали дети", "там традиционно открываются детские лагеря отдыха". "Как я понимаю из сообщений американской администрации, эти дачи объявлены "шпионскими гнездами", - с сарказмом заметил ранее глава российской дипломатии.

Иммунитет снят

Согласно имеющимся у корреспондента ТАСС данным, правительство США после объявления о применении санкций сняло дипломатический иммунитет с обеих дач. Речь в данном случае идет о привилегии, предоставляемой местной стороной.

Тем не менее некоторые специалисты убеждены, что госсекретарь США в действительности не уполномочен накладывать ограничение на пользование имуществом, которое принадлежит иностранному лицу на правах собственности.

Международное право и американские законы

Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач, сообщил в январе корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

По его словам, позиция России заключается в том, что означенные шаги США противоречат как международному праву, так и национальному американскому законодательству. "Мы не признаем правомерность действий американской стороны, противоречащих основополагающим нормам международного права, а также положениям внутреннего законодательства США, которое гарантирует защиту права собственности", - подчеркнул глава пресс-службы посольства.