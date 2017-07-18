Белый дом не прокомментировал ситуацию с дипсобственностью РФ

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Белый дом не стал комментировать ситуацию с возвратом российской дипломатической собственности, объяснив это тем, что такого рода вопросами занимается Госдепартамент.
"Я знаю, что это находится в компетенции госсекретаря [Рекса] Тиллерсона. Он ведет консультации, и я хотел бы направить [ваш вопрос] в Госдепартамент", - сказал в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер, отвечая на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возврате дипломатической собственности РФ.
Кремль надеется на политическую мудрость Вашингтона в этом вопросе, пояснил Песков. Москва по-прежнему считает, что дипломатическая собственность РФ в США должна быть возвращена без каких-либо условий. "Считаем абсолютно неприемлемым какое бы то ни было обусловливание возвращения дипсобственности, - заявил Песков. - Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров, потому что то, что де-факто и де-юре происходит, происходит абсолютно в нарушение международного права".
Как ожидается, данная тема станет одной из центральных на консультациях в Вашингтоне заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона.