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Госдеп: сокращение дипперсонала США в РФ продолжается

Международная панорама
24 августа, 23:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Москва ранее предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Процесс сокращения числа сотрудников дипломатических миссий США в России в соответствии с требованиями Москвы продолжается. Это подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Да, некоторые из них теперь будут возвращены на родину, и мы находимся в процессе этого", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя тему сокращения численности дипломатического персонала США в России.

"У нас есть [время] до 1 сентября <...> на то, чтобы вернуться к российскому правительству [с решением] о своих следующих шагах", - утверждала при этом Науэрт. В связи с этим у нее поинтересовались, означает ли это, что администрация США, по ее мнению, может не просто выполнить к 1 сентября предписания правительства России, а еще и уведомить его о каких-то собственных дополнительных решениях в связи с сокращением количества сотрудников американских дипломатических представительств. Науэрт, однако, затруднилась с ответом.

"Это хороший вопрос. Я не уверена. Позвольте мне перепроверить этот момент", - заявила представитель Госдепартамента США.

Москва ранее предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

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