МИД РФ: Россия предлагала США пути выхода из ситуации с антироссийскими санкциями

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва предлагала Вашингтону различные варианты выхода из ситуации с антироссийскими санкциями, прежде чем предложить сократить численность сотрудников в американской дипмиссии в РФ. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы Соединенным Штатам на протяжении многих месяцев, более чем полугода, предлагали различные выходы из этой ситуации", - сказала она.

"Мы дали полгода американской стороне, причем это было не молчаливое предоставление возможности, это были постоянные попытки приглашения к диалогу, проходили несколько раундов соответствующих переговоров на уровне экспертов относительно того, как выйти из этой ситуации", - отметила дипломат.

Захарова также добавила, что МИД РФ не располагает данными о численности уволенных или уезжающих из России сотрудников американских дипмиссий.

"Что касается численности и состава уволенных, отправленных домой - это вопрос, конечно, к американской стороне, - сказала она. - Мы, к сожалению, наверное, для вас, не знаем даже официального ответа на вопрос о численности в принципе (сотрудников - прим. ТАСС) загранучреждений США на территории Российской Федерации".