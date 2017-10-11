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"Лаборатория Касперского" заявила, что не помогала государствам в кибершпионаже

Экономика и бизнес
11 октября, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В компании подчеркнули, что ее сотрудники, напротив, ведут активную борьбу с любыми киберугрозами

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" отвергает причастность к похищению данных, о которых ранее сообщал ряд СМИ. Продукты компании не содержат незаявленных возможностей, сказали ТАСС в пресс-службе компании.

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"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и никогда не будет помогать ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем. Вопреки некоторым публикациям, в которых распространяется неверная информация, продукты компании не содержат каких-либо незаявленных возможностей, например, бэкдоров. Это было бы незаконно и противоречило бы нашим принципам", - сообщил глава компании.

Также в пресс-службе отметили, что "Лаборатория Касперского" обнаруживает и борется с любыми видами киберугроз независимо от их происхождения, в том числе вредоносное ПО. Компания отслеживает активность более ста сложных целевых киберугроз и операций.

Ранее газета The New York Times сообщала, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США действовало по наводке разведки Израиля, когда рекомендовало американским госучреждениям отказаться от продуктов разработчика антивирусного ПО "Лаборатория Касперского". По данным газеты, сотрудники спецслужб Израиля засекли активность предположительно российских хакеров более двух лет назад. Сообщалось, что злоумышленников выдало то, что они, импровизируя с инструментами, использовали ПО "Лаборатории Касперского", чтобы найти в сети или на носителях информации секретные программы американских спецслужб. Израильтяне внедрились во внутреннюю сеть российской компании и предупредили Вашингтон о "широком российском вмешательстве".

МВБ США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.

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