Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР: на ухудшение финансового положения "ВИМ-Авиа" повлияла низкая инфляция

Экономика и бизнес
28 сентября, 20:51 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Максим Орешкин пояснил, что бизнес-схемы, основанные на наращивании объемов за счет инфляционной динамики, при низких инфляционных показателях становятся неэффективными

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Низкий уровень инфляции в том числе стал причиной ухудшения финансового положения "ВИМ-Авиа", заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Во многом - да. Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции она может зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния", - пояснил министр.

Ранее Орешкин уже заявлял, что на фоне низкой инфляции "вылезли наружу" и проблемы российского банковского сектора.

По данным Росстата, на 25 сентября инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году инфляция составит 3,2%. При этом Орешкин не исключал ее замедления и до уровня ниже 3%.

"Более низкая устойчивая инфляция - это другой режим работы не только банковской системы, но и всей экономики. Поэтому те бизнесы, которые основаны не на эффективности, не на прибыльности, а на наращивании объемов за счет инфляционной динамики, на получении средств от населения и временном размещении их в какие-то финансовые инструменты - все эти схемы становятся неэффективными, невыгодными в ситуации низкой инфляции", - рассказал глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что несмотря на на краткосрочные проблемы, которые несет за собой низкая инфляция, в целом "это очень позитивная для экономики история". "Потому что экономические ресурсы начинают распределяться более эффективно: они идут в те компании, в те банки, которые имеют здоровые бизнес-модели", - отметил Орешкин.

"Те, кто не выдерживают критерии эффективности, к сожалению, будут погибать", - резюмировал министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часов
2
Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в Пулково
3
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
4
Двое украинских пограничников погибли в районе Станицы Луганской
5
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы
6
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
7
Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама