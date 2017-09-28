МЭР: на ухудшение финансового положения "ВИМ-Авиа" повлияла низкая инфляция

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Низкий уровень инфляции в том числе стал причиной ухудшения финансового положения "ВИМ-Авиа", заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.

"Во многом - да. Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции она может зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния", - пояснил министр.

Ранее Орешкин уже заявлял, что на фоне низкой инфляции "вылезли наружу" и проблемы российского банковского сектора.

По данным Росстата, на 25 сентября инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году инфляция составит 3,2%. При этом Орешкин не исключал ее замедления и до уровня ниже 3%.

"Более низкая устойчивая инфляция - это другой режим работы не только банковской системы, но и всей экономики. Поэтому те бизнесы, которые основаны не на эффективности, не на прибыльности, а на наращивании объемов за счет инфляционной динамики, на получении средств от населения и временном размещении их в какие-то финансовые инструменты - все эти схемы становятся неэффективными, невыгодными в ситуации низкой инфляции", - рассказал глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что несмотря на на краткосрочные проблемы, которые несет за собой низкая инфляция, в целом "это очень позитивная для экономики история". "Потому что экономические ресурсы начинают распределяться более эффективно: они идут в те компании, в те банки, которые имеют здоровые бизнес-модели", - отметил Орешкин.

"Те, кто не выдерживают критерии эффективности, к сожалению, будут погибать", - резюмировал министр.