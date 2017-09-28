Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин отметил прогресс в развитии сотрудничества РФ и Турции и рост турпотока

Экономика и бизнес
28 сентября, 22:45 дата обновления: 28 сентября, 23:14 UTC+3

Президент РФ отметил, что число российских туристов, выбравшим Турцию местом отдыха, увеличилось в 11 раз и составило 2,5 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил заметный прогресс в развитии экономического сотрудничества РФ и Турции и рост туристических обменов. Об этом он заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"При обсуждении вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере констатировали заметный рост двустороннего товарооборота, его объем за 7 месяцев 2017 года вырос на 31,5%. Если за прошлый год мы наблюдали падение в 32%, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции, и за оставшийся год выйдем в плюс", - сказал Путин.

Он также добавил, что "число российских туристов, выбравшим Турцию местом своего отдыха, увеличилось - я прошу внимания - в 11 раз", и составило 2,5 млн человек".

Устранение барьеров в торговле

Россия и Турция продолжат работать над устранением барьеров во взаимной торговле, отмена большинства ограничений на поставку в РФ турецкий сельхозпродукции уже увеличили ее импорт почти на 60%, заявил Путин.

"[Мы] продолжим на взаимной основе предпринимать совместные шаги по устранению барьеров на пути развития торгово-инвестиционного сотрудничества", - сказал президент, отметив, что предметная работа профильных ведомств двух стран уже позволила снять "практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции". "Как результат, ее импорт из Турции за первое полугодие этого года вырос на 58,7%", - заключил глава российского государства.

Он поблагодарил своего турецкого коллегу и других участников переговоров за "деловой и очень конструктивный разговор". "Я полагаю, что сегодняшняя встреча была очень полезной и весьма продуктивной", - сказал Путин.

Как ранее в четверг заявил журналистам на полях переговоров в Анкаре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по вопросу, связанному с возможностью импорта турецких томатов в РФ, "работа ведется". По его словам, представители Минсельхозов двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте и "решение близится".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией
4
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
5
Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"
6
Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах
7
Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама