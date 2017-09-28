Путин отметил прогресс в развитии сотрудничества РФ и Турции и рост турпотока

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил заметный прогресс в развитии экономического сотрудничества РФ и Турции и рост туристических обменов. Об этом он заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"При обсуждении вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере констатировали заметный рост двустороннего товарооборота, его объем за 7 месяцев 2017 года вырос на 31,5%. Если за прошлый год мы наблюдали падение в 32%, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции, и за оставшийся год выйдем в плюс", - сказал Путин.

Он также добавил, что "число российских туристов, выбравшим Турцию местом своего отдыха, увеличилось - я прошу внимания - в 11 раз", и составило 2,5 млн человек".

Устранение барьеров в торговле

Россия и Турция продолжат работать над устранением барьеров во взаимной торговле, отмена большинства ограничений на поставку в РФ турецкий сельхозпродукции уже увеличили ее импорт почти на 60%, заявил Путин.

"[Мы] продолжим на взаимной основе предпринимать совместные шаги по устранению барьеров на пути развития торгово-инвестиционного сотрудничества", - сказал президент, отметив, что предметная работа профильных ведомств двух стран уже позволила снять "практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции". "Как результат, ее импорт из Турции за первое полугодие этого года вырос на 58,7%", - заключил глава российского государства.

Он поблагодарил своего турецкого коллегу и других участников переговоров за "деловой и очень конструктивный разговор". "Я полагаю, что сегодняшняя встреча была очень полезной и весьма продуктивной", - сказал Путин.

Как ранее в четверг заявил журналистам на полях переговоров в Анкаре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по вопросу, связанному с возможностью импорта турецких томатов в РФ, "работа ведется". По его словам, представители Минсельхозов двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте и "решение близится".