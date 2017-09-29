Пассажиры "ВИМ-Авиа" вылетят из Симферополя рейсами S7 Airlines

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября./ТАСС/. Оставшиеся в аэропорту Симферополя 50 пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" смогут вылететь в течение дня в Москву рейсами S7 Airlines, сообщил в пятницу ТАСС представитель авиаузла Игорь Лаптев.
"В аэропорту находится 50 пассажиров "ВИМ-Авиа", которые должны были вылететь в среду. Они в гостинице и смогут вылететь сегодня в течение дня рейсами авиакомпании S7 Airlines в Москву", - сказал он.
По словам представителя аэропорта, рейс "ВИМ-Авиа" на 20:50 мск 28 сентября вылетел в 00:10 мск в пятницу, взяв на борт 270 пассажиров. "Вечером ожидаем еще один рейс "ВИМ- Авиа", также в 20:50 мск, на него зарегистрировалось 270 пассажиров", - сказал Лаптев.
Ранее сообщалось, что рейс "ВИМ-Авиа" во вторник по маршруту Симферополь-Москва вылетел из Симферополя с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании.
В четверг пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут вылетать в Москву на самолетах компании S7 Airlines. Перевозка осуществляется на свободных местах. К ней принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом.