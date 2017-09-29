Власти Карелии планируют высвободить 8,4 млрд рублей в ходе реструктуризации долгов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Карелия планирует высвободить 8,4 млрд рублей за предстоящие четыре года в результате реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в правительстве республики.

"Общая сумма бюджетных кредитов, которую Карелия планирует реструктуризировать, - 11,2 млрд рублей. Программа реструктуризации бюджетных кредитов позволит растянуть график их погашения до семи лет, а при условии выполнения показателей по росту собственных доходов - до 12 лет, это очень существенная поддержка для региона. На первом этапе программы в 2018-2019 годах планируется реструктуризировать 6,7 млрд рублей, с учетом второго этапа в 2018-2021 годах - 8,4 млрд рублей", - уточнили в правительстве.

Дополнительные средства власти планируют направить на социально-экономическое развитие республики, главным образом на реализацию "майских" указов президента России, добавили в ведомстве. Объем государственного долга Карелии на 1 сентября этого года составил 22,439 млрд рублей, что на 0,8% меньше в сравнении с показателем на начало года и составляет 63% от собственных доходов региона.

"Улучшена структура долга: доля рыночных обязательств снизилась к началу года на 4 п. п. и составила 42%. В общей сумме государственного долга 49% составляют бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета и замещение долговых обязательств со сроком погашения в 2017-2019 годах", - пояснили в Минфине региона.

Чтобы не допустить концентрации всего объема долга в форме только одного долгового инструмента, структура госдолга диверсифицирована в различных форматах - ценные бумаги, коммерческие кредиты, бюджетные кредиты из федерального бюджета, государственные гарантии республики.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости запуска с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Эта программа рассчитана как минимум на семь лет, а участвующие в ней субъекты РФ получат возможность первые два года выплачивать по 5% долга в год. Для отдельных регионов срок действия программы может быть продлен до 12 лет. Такие регионы и в 2020 смогут погасить лишь 5% долга, а затем выплачивать по 10% ежегодно.