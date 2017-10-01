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РФ изучает опыт Японии в части развития технологии блокчейн

Экономика и бизнес
1 октября, 4:40 UTC+3 КИОТО /Япония/ 1, октября. /ТАСС

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович добавил, что эффект цифровых валют в экономиках еще только предстоит оценить

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Россия изучает опыт Японии в части развития технологий на базе блокчейна, в будущем технологии блокчейна будут широко использоваться и в государственном управлении. Об этом он сказал, выступая в воскресенье на Международном форуме науки и технологии в обществе (STS) в японском городе Киото.

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"Компании по всему миру внедряют технологии на базе блокчейна. Ожидается, что так называемые смарт контракты в значительной степени снизят стоимость транзакций. У меня нет ни малейшего сомнения, что в самом ближайшем будущем технологии блокчейна будут широко использоваться и в государственном управлении. Однако все эти инновации требуют законодательной базы для дальнейшего развития, и мы с большим интересом изучаем опыт Японии в этом вопросе", - сказал Дворкович.

Он отметил, что эффект цифровых валют в экономиках еще только предстоит оценить. "Самый большой вызов для правительств - разработать регулирующую базу, которая предотвратит появление очередного финансового пузыря и проложит дорогу для новых технологических решений и научных открытий",- отметил он.

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"Могу купить четверть квартиры": как российские дети инвестируют в криптовалюты

Ранее Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил ранее, что поддерживает идею создания законопроекта о регулировании криптовалют в России.

В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ. ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

В сообщении регулятора отмечалось, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/ токенов). Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования в Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России, напомнил регулятор.

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