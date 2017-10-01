"ВИМ-Авиа" 1 октября выполнит 19 внутренних и международных рейсов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 1 октября планирует выполнение 19 рейсов по внутренним и международным направления. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Росавиации.

"На сегодня, 1 октября авиакомпания "ВИМ-Авиа" запланировала выполнение 19 рейсов, из них семь на внутренних регулярных направлениях, четыре - на международных регулярных маршрутах (в Китай), и восемь - вывоз российских туристов из турецкой Антальи", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 26 рейсов "ВИМ-Авиа" 1 октября выполнят другие авиакомпании.

При этом отмечается, что авиакомпания с 1 октября прекращает выполнение регулярных рейсов в Сочи и Симферополь. "До 15 октября сохраняются рейсы в города Дальневосточного федерального округа", - добавляют в Росавиации.