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"ВИМ-Авиа" 1 октября выполнит 19 внутренних и международных рейсов

Экономика и бизнес
1 октября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Другие авиакомпании выполнят еще 26 рейсов в этот же день

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© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 1 октября планирует выполнение 19 рейсов по внутренним и международным направления. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Росавиации.

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"На сегодня, 1 октября авиакомпания "ВИМ-Авиа" запланировала выполнение 19 рейсов, из них семь на внутренних регулярных направлениях, четыре - на международных регулярных маршрутах (в Китай), и восемь - вывоз российских туристов из турецкой Антальи", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 26 рейсов "ВИМ-Авиа" 1 октября выполнят другие авиакомпании.

При этом отмечается, что авиакомпания с 1 октября прекращает выполнение регулярных рейсов в Сочи и Симферополь. "До 15 октября сохраняются рейсы в города Дальневосточного федерального округа", - добавляют в Росавиации.

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