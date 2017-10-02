РБК: покупателем "ВИМ-Авиа" может стать экс-управляющий директор инвестфонда TPG Aurora

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший управляющий директор инвестиционного фонда TPG Aurora Борис Карлов может стать покупателем авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая ранее прекратила чартерные рейсы из-за финансовых проблем. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, Карлов "намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка". Для перезапуска перевозчика необходимо покрыть кассовый разрыв в 3 млрд рублей.
В понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович доложил председателю правительства Дмитрию Медведеву, что будущее существование "ВИМ-Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами.
Общий долг "ВИМ-Авиа", по оценке Росавиации, составляет 7 млрд рублей.