РБК: покупателем "ВИМ-Авиа" может стать экс-управляющий директор инвестфонда TPG Aurora

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший управляющий директор инвестиционного фонда TPG Aurora Борис Карлов может стать покупателем авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая ранее прекратила чартерные рейсы из-за финансовых проблем. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, Карлов "намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка". Для перезапуска перевозчика необходимо покрыть кассовый разрыв в 3 млрд рублей.

В понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович доложил председателю правительства Дмитрию Медведеву, что будущее существование "ВИМ-Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами.

Общий долг "ВИМ-Авиа", по оценке Росавиации, составляет 7 млрд рублей.