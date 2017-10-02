Более 1,7 тыс. пассажиров "ВИМ-авиа" перевезены 2 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" совместно с другими иностранными и российскими авиакомпаниями перевезла 2 октября более 1,7 тыс. пассажиров. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минтранса по итогам заседания оперативного штаба.

"За 2 октября авиакомпанией "ВИМ-Авиа" и другими российскими и иностранными авиакомпаниями осуществлена перевозка свыше 1,7 тыс. человек. Вывоз туристов рейсами "ВИМ-Авиа" выполняется в плановом режиме. Запланированное на 2 октября количество туристов будет перевезено до конца текущих суток", - говорится в сообщении.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Общий долг "ВИМ-Авиа", по оценке Росавиации, составляет 7 млрд рублей.