ЦБ намерен осуществлять проекты в сфере big data и машинного обучения

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России намерен реализовывать проекты в области обработки больших данных (big data) и машинного обучения (machine learning) в рамках своего участия в работе Ассоциации "ФинТех". Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ Алиса Мельникова.
В конце 2016 года крупнейшие российские финансовые институты объединились в рамках Ассоциации "ФинТех", созданной по инициативе ЦБ. В настоящее время ассоциация работает в четырех направлениях: цифровая идентичность (биометрия), блокчейн-технологии, развитие национальной платежной системы и открытые интерфейсы программирования.
"Сейчас мы готовим к открытию проекты в области big data и machine learning. Существует множество идей, как эти технологии могут быть применены в интересах всех участников рынка", - сказала Мельникова.
При этом она отметила, что любая новая технология не только открывает возможности, но и повышает риски при проведении финансовых операций, поэтому "крайне важно эти риски видеть, уметь оценивать и находить эффективные способы их предотвращения".
Machine learning - подраздел искусственного интеллекта, использующий алгоритмы, которые могут самостоятельно обучаться, то есть их не нужно специально программировать под конкретную задачу. Технология используется для распознавания лиц, музыки, машинного перевода, медицинской диагностики и так далее.
Big data представляет собой совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для того, чтобы человек мог получить конкретные и нужные ему результаты для их дальнейшего эффективного применения. Широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере и государственном управлении. Эта область является одной из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.