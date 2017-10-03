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ЦБ намерен осуществлять проекты в сфере big data и машинного обучения

Экономика и бизнес
3 октября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Проекты будут реализовываться в рамках Ассоциации "ФинТех"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России намерен реализовывать проекты в области обработки больших данных (big data) и машинного обучения (machine learning) в рамках своего участия в работе Ассоциации "ФинТех". Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ Алиса Мельникова.

В конце 2016 года крупнейшие российские финансовые институты объединились в рамках Ассоциации "ФинТех", созданной по инициативе ЦБ. В настоящее время ассоциация работает в четырех направлениях: цифровая идентичность (биометрия), блокчейн-технологии, развитие национальной платежной системы и открытые интерфейсы программирования.

"Сейчас мы готовим к открытию проекты в области big data и machine learning. Существует множество идей, как эти технологии могут быть применены в интересах всех участников рынка", - сказала Мельникова.

При этом она отметила, что любая новая технология не только открывает возможности, но и повышает риски при проведении финансовых операций, поэтому "крайне важно эти риски видеть, уметь оценивать и находить эффективные способы их предотвращения".

Machine learning - подраздел искусственного интеллекта, использующий алгоритмы, которые могут самостоятельно обучаться, то есть их не нужно специально программировать под конкретную задачу. Технология используется для распознавания лиц, музыки, машинного перевода, медицинской диагностики и так далее.

Big data представляет собой совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для того, чтобы человек мог получить конкретные и нужные ему результаты для их дальнейшего эффективного применения. Широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере и государственном управлении. Эта область является одной из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.

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