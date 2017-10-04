Половина профильных министров ОПЕК примут участие в Российской энергетической неделе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская энергетическая неделя (РЭН), деловая часть которой стартует 4 октября и продлится до 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге, станет площадкой для обсуждения перспектив развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.

Всего в работе российского энергофорума примут участие более 20 профильных министров из разных стран мира, в рамках официальной программы состоятся около 50 деловых мероприятий. Среди них - панельные дискуссии, министерская встреча Форума стран-экспортеров газа, встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, круглые столы, бизнес-диалоги.

Как сообщил накануне российский министр энергетики Александр Новак журналистам, в рамках Российской энергетической недели представители российских и зарубежных компаний не только обсудят дальнейшее развитие энергетики, но и сотрудничество в этой области, в том числе по мирному атому.

ОПЕК в Москве

На полях форума планируется также обсуждение исполнения сделки по сокращению добычи нефти с участниками соглашения. "В рамках РЭН вместе с нашими коллегами мы обсудим и состояние рынка, и нашу текущую ситуацию по мониторингу и исполнению соглашения о сокращении добычи", - сказал Новак, добавив, что всего ожидает приезда на форум более половины профильных министров из стран, входящих в картель. По его словам, участие уже подтвердили министры из Алжира, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Катара и некоторых других стран.

Темой для переговоров на неформальной встрече ОПЕК на форуме станет мониторинг экспорта стран, участвующих в соглашении, уточнил министр.

"Мы договорились на последней встрече о том, что будем дополнительно мониторить экспорт нефти. Это новый инструмент, который сейчас входит в орбиту нашего мониторинга. Пока еще не выработаны до конца четкие алгоритмы, как это делать. Поэтому я думаю, что это будет одной из основных дискуссий с точки зрения механизма контроля над экспортом", - сказал Новак.

Согласно программе форума, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо примет участие в одной сессии с президентом РФ Владимиром Путиным "Энергия для глобального роста" 4 октября.

Визит короля

Во время форума Москву посетят не только министры, но и лидеры двух нефтедобывающих стран, партнеров России по соглашению о сокращении добычи - король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В рамках визита саудовского короля, который эксперты уже назвали историческим, Россия и Аравия могут подписать несколько крупных соглашений о создании новой инвестиционной платформы в области энергетики.

В частности, именно на энергонеделе планируется подписать соглашение РФПИ и суверенным фондом королевства Public Investment Fund о создании совместного фонда инвестиций в энергетику. Размер фонда составит $1 млрд. Ранее сообщалось, что одной из первых инвестиций фонда может стать вхождение в капитал крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling.

Кроме того, меморандумы с крупнейшей в мире по добыче компанией Saudi Aramco в рамках форума подпишут "Газпром нефть" и "Сибур", сообщил Новак. Он также добавил, что на полях энергонедели Россия и Аравия обсудят и вопросы сотрудничества в атомной сфере.

Венесуэльский лидер Мадуро примет участие в отдельной сессии форума "Нефть и геополитика: причины и последствия", которая также запланирована на 4 октября.

Газовые вопросы

Деловая повестка энергонедели включает не только нефтяную, но и газовую тематику. Так, на полях форума в Москве состоится четвертое заседание стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), членом которой является и Россия. На ней министры стран-участниц выберут нового генерального секретаря. В качестве кандидата на этот пост выдвинут замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

"4 октября буду встречаться с министрами, входящими в Форум стран-экспортеров газа, мы будем с ними проводить министерскую встречу. Россия в этом году является председательствующей", - сказал журналистам Новак.

3-6 октября 2017 г. в рамках РЭН также проходит VII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) - одна из основных конференций, на которой обсуждаются проблемы газовой отрасли в России и в мире. Он проводится с 2011 г.

В мероприятиях ПМГФ принимают участие представители профильных министерств и ведомств, представители Государственной думы РФ, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, члены Международного газового союза, представители вузов и научно-исследовательских институтов. Кроме того, в рамках форума проводится выставка.