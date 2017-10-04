Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Половина профильных министров ОПЕК примут участие в Российской энергетической неделе

Экономика и бизнес
4 октября, 0:37 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В рамках официальной программы энергофорума состоятся около 50 деловых мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская энергетическая неделя (РЭН), деловая часть которой стартует 4 октября и продлится до 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге, станет площадкой для обсуждения перспектив развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.

Всего в работе российского энергофорума примут участие более 20 профильных министров из разных стран мира, в рамках официальной программы состоятся около 50 деловых мероприятий. Среди них - панельные дискуссии, министерская встреча Форума стран-экспортеров газа, встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, круглые столы, бизнес-диалоги.

Как сообщил накануне российский министр энергетики Александр Новак журналистам, в рамках Российской энергетической недели представители российских и зарубежных компаний не только обсудят дальнейшее развитие энергетики, но и сотрудничество в этой области, в том числе по мирному атому.

ОПЕК в Москве

На полях форума планируется также обсуждение исполнения сделки по сокращению добычи нефти с участниками соглашения. "В рамках РЭН вместе с нашими коллегами мы обсудим и состояние рынка, и нашу текущую ситуацию по мониторингу и исполнению соглашения о сокращении добычи", - сказал Новак, добавив, что всего ожидает приезда на форум более половины профильных министров из стран, входящих в картель. По его словам, участие уже подтвердили министры из Алжира, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Катара и некоторых других стран.

Темой для переговоров на неформальной встрече ОПЕК на форуме станет мониторинг экспорта стран, участвующих в соглашении, уточнил министр.

"Мы договорились на последней встрече о том, что будем дополнительно мониторить экспорт нефти. Это новый инструмент, который сейчас входит в орбиту нашего мониторинга. Пока еще не выработаны до конца четкие алгоритмы, как это делать. Поэтому я думаю, что это будет одной из основных дискуссий с точки зрения механизма контроля над экспортом", - сказал Новак.

Согласно программе форума, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо примет участие в одной сессии с президентом РФ Владимиром Путиным "Энергия для глобального роста" 4 октября.

Визит короля

Во время форума Москву посетят не только министры, но и лидеры двух нефтедобывающих стран, партнеров России по соглашению о сокращении добычи - король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В рамках визита саудовского короля, который эксперты уже назвали историческим, Россия и Аравия могут подписать несколько крупных соглашений о создании новой инвестиционной платформы в области энергетики.

В частности, именно на энергонеделе планируется подписать соглашение РФПИ и суверенным фондом королевства Public Investment Fund о создании совместного фонда инвестиций в энергетику. Размер фонда составит $1 млрд. Ранее сообщалось, что одной из первых инвестиций фонда может стать вхождение в капитал крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling.

Кроме того, меморандумы с крупнейшей в мире по добыче компанией Saudi Aramco в рамках форума подпишут "Газпром нефть" и "Сибур", сообщил Новак. Он также добавил, что на полях энергонедели Россия и Аравия обсудят и вопросы сотрудничества в атомной сфере.

Венесуэльский лидер Мадуро примет участие в отдельной сессии форума "Нефть и геополитика: причины и последствия", которая также запланирована на 4 октября.

Газовые вопросы

Деловая повестка энергонедели включает не только нефтяную, но и газовую тематику. Так, на полях форума в Москве состоится четвертое заседание стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), членом которой является и Россия. На ней министры стран-участниц выберут нового генерального секретаря. В качестве кандидата на этот пост выдвинут замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

"4 октября буду встречаться с министрами, входящими в Форум стран-экспортеров газа, мы будем с ними проводить министерскую встречу. Россия в этом году является председательствующей", - сказал журналистам Новак.

3-6 октября 2017 г. в рамках РЭН также проходит VII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) - одна из основных конференций, на которой обсуждаются проблемы газовой отрасли в России и в мире. Он проводится с 2011 г.

В мероприятиях ПМГФ принимают участие представители профильных министерств и ведомств, представители Государственной думы РФ, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, члены Международного газового союза, представители вузов и научно-исследовательских институтов. Кроме того, в рамках форума проводится выставка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
Мадуро, Николас Баркиндо, Мухаммед Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Венесуэла Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
2
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
3
Победители и призеры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные разряды
4
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
WP: спецназ полиции Лас-Вегаса ошибся этажом, когда искал стрелка в гостинице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама