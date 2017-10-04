Ткачев: поставки турецких томатов в Россию начнутся в конце 2017 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Поставки томатов из Турции в Россию начнутся в конце 2017 года, в год будет импортироваться по 50-60 тыс. т продукции. Об этом министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Да, мы действительно ... в конце этого года открываем небольшую часть - порядка 50-60 тыс. т томатов в Россию. Это небольшие объемы, незначительные. Тем более что мы с турецкими коллегами договорились, что это будет межсезонье, ранняя весна, зима - то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растет", - сказал Ткачев.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Минсельхоз предлагает допустить на российский рынок не более 50 тыс. т турецких томатов в год, а решение об этом будет принято не ранее начала 2018 года. Но чиновник не исключил, что РФ договорится о допуске турецких томатов на свой рынок до конца 2017 года.