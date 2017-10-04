Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕК не считает Юнкера виновным в незаконных льготах для Amazon

Экономика и бизнес
4 октября, 14:35 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 4, октября. /ТАСС

ЕК потребовала от компании внести €250 млн налогов, не уплаченных с помощью налоговых схем в Люксембурге, где зарегистрированы два головных европейских офиса организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не считает своего председателя Жан-Клода Юнкера лично ответственным за то, что Люксембург в годы его работы на посту премьер-министра страны (1995-2013 годы) предоставил необоснованные налоговый льготы корпорации интернет-торговли Amazon. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая теперь является подчиненной Юнкера.

"Если вы посмотрите на любое наше дело, вы увидите, что мы пытаемся расследовать поведение страны-члена, а не установить ответственность конкретного человека. Речь идет о конкуренции в Европе", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ответственен ли Юнкер за предоставление компании Amazon правительством Люксембурга под его руководством налоговых льгот.

Ранее в среду ЕК потребовала от Amazon внести €250 млн налогов, не уплаченных с помощью налоговых схем в Люксембурге, где зарегистрированы два головных европейских офиса компании. "На протяжении многих лет Люксембург предоставлял необоснованные льготы для Amazon. В результате до трех четвертей прибыли от продаж в Европе не облагались налогами", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Она описала налоговую схему, которую применяла Amazon в Люксембурге. По ее словам, один из двух офисов компаний был фиктивным. "Там не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности", - отметила она. Однако именно этой компании основной офис Amazon выплачивал многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, которые не облагались налогом.

Теперь, по европейским нормам, у налоговых властей Люксембурга будет четыре месяца для взыскания с американской корпорации €250 млн неуплаченных налогов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Вестагер, Маргрете
Страны
Люксембург
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама