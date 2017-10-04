ЕК не считает Юнкера виновным в незаконных льготах для Amazon

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не считает своего председателя Жан-Клода Юнкера лично ответственным за то, что Люксембург в годы его работы на посту премьер-министра страны (1995-2013 годы) предоставил необоснованные налоговый льготы корпорации интернет-торговли Amazon. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая теперь является подчиненной Юнкера.

"Если вы посмотрите на любое наше дело, вы увидите, что мы пытаемся расследовать поведение страны-члена, а не установить ответственность конкретного человека. Речь идет о конкуренции в Европе", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ответственен ли Юнкер за предоставление компании Amazon правительством Люксембурга под его руководством налоговых льгот.

Ранее в среду ЕК потребовала от Amazon внести €250 млн налогов, не уплаченных с помощью налоговых схем в Люксембурге, где зарегистрированы два головных европейских офиса компании. "На протяжении многих лет Люксембург предоставлял необоснованные льготы для Amazon. В результате до трех четвертей прибыли от продаж в Европе не облагались налогами", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Она описала налоговую схему, которую применяла Amazon в Люксембурге. По ее словам, один из двух офисов компаний был фиктивным. "Там не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности", - отметила она. Однако именно этой компании основной офис Amazon выплачивал многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, которые не облагались налогом.

Теперь, по европейским нормам, у налоговых властей Люксембурга будет четыре месяца для взыскания с американской корпорации €250 млн неуплаченных налогов.