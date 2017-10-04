Бизнесмен Александр Лебедев готов оказать помощь "ВИМ-Авиа" при условии господдержки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Александр Лебедев готов оказать помощь компании "ВИМ-Авиа" любыми ресурсами, кроме финансовых, если проект будет развиваться при государственной поддержке. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

"Со мной разговаривали, объяснили ситуацию, я спросил, какова позиция правительства. Мне ответили, что правительство хочет сохранить рабочие места и конкурентную среду, - сказал он. - Я сказал, что, если без денег, то всеми другими ресурсами, включая синергию, обслуживание в банке, готов оказать поддержку проекту, если он будет двигаться в определенном алгоритме: это сохранение маршрутной сетки, сохранение рабочих мест, частичное списание долгов, возврат государством туда НДС и субсидий. Полная поддержка государства".

"Государство должно четко сказать, что оно за сохранение", - подчеркнул бизнесмен.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что будущее существование "ВИМ-Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами. Позже он конкретизировал, что три российские компании рассматривают покупку "ВИМ-Авиа", однако не уточнил их названия.

По данным РБК, один из претендентов - экс-управляющий инвестфондом TPG Aurora Борис Карлов.

Интерес Лебедева к авиационным активам известен давно. У Национальной резервной корпорации Лебедева с 2003 до 2010 года был пакет в 30% акций "Аэрофлота". Потом пакет постепенно снижался, в октябре 2013 года Лебедев полностью вышел из капитала компании. Также в 2013 году Лебедев продал 100% акций Red Wings за один рубль, а 26% лизингодателя "Ильюшин финанс" обменял на самолеты.