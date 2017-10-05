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РФ и Саудовская Аравия подписали дорожную карту торгово-экономического сотрудничества

Экономика и бизнес
5 октября, 15:58 дата обновления: 5 октября, 16:27 UTC+3

Документ подписали глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла Аль-Касаби

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Королевство Саудовская Аравия подписали дорожную карту торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на среднесрочную перспективу. Соответствующий документ был подписан сторонами в рамках российско-саудовских переговоров 5 октября в Москве.

Дорожную карту подписали министр энергетики РФ Александр Новак и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла Аль-Касаби.

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