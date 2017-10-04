Отношения России и Саудовской Аравии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября состоится встреча короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается обсуждение вопросов политического, экономического и международного сотрудничества двух стран. Этот визит короля - первый в истории двусторонних отношений.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об отношениях Саудовской Аравии с Россией.

Установление и разрыв дипотношений

СССР стал первым государством, признавшим Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные территории (с 1932 года - Королевство Саудовская Аравия - КСА). 19 февраля 1926 года между странами были установлены дипломатические отношения. Большую роль в этом процессе сыграл советский дипломат Карим Хакимов, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах. Благодаря его усилиям, во время войны за объединение разрозненных частей королевства в 1920-е годы СССР оказывал помощь Аль Сауду, поставляя зерно, оружие и керосин. Хакимов стал близким другом основателя государства, короля Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда.

В 1930-х годах двусторонние отношения начали постепенно ухудшаться в связи с нарастанием в СССР антирелигиозной кампании. В сентябре 1937 года Хакимов был отозван в Москву. В январе 1938 года он был расстрелян по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. После его казни по инициативе короля Абдель Азиза Аль Сауда советская миссия в Саудовской Аравии была сокращена, а дипломатические отношения между СССР и королевством прекращены.

11 сентября 1938 года сотрудники дипмиссии СССР покинули Саудовскую Аравию. Советско-саудовские отношения были заморожены. В середине 1938 года в КСА были открыты колоссальные нефтяные месторождения, право на разработку которых было передано американским нефтяным компаниям. С этого момента Королевство стало активно развивать политические и экономические отношения с Западом.

Восстановление дипотношений и новый кризис

Дипломатические отношения были возобновлены только в 1990 году. Нормализации контактов способствовал вывод советских войск из Афганистана в 1989 году, что было положительно воспринято саудовским руководством, а также общая трансформация внешней политики СССР, нацеленная на выстраивание добрососедских отношений с западными странами и их союзниками.

Тогда же первые 750 паломников из советских республик отправились в Саудовскую Аравию (ранее совершать хадж гражданам СССР было запрещено). В апреле 1992 года впервые в истории отношений двух стран состоялся визит министра иностранных дел РФ Андрея Козырева в КСА, где он встретился с королем Фахдом бен Абдель Азизом. Стороны подтвердили намерение развивать взаимовыгодные экономические и политические отношения.

Начавшиеся в декабре 1994 года военные действия в Чечне стали причиной длительного кризиса в российско-саудовских отношениях. Россия обвинила Королевство в поддержке сепаратистов Северного Кавказа через саудовские благотворительные фонды, а также в предоставлении помощи наемникам из стран Ближнего и Среднего Востока, которые воевали против российской армии. Кавказские боевики квалифицировались руководством РФ как руководимые "саудовскими подданными".

Российские эксперты также отмечали негативную роль саудовских религиозных учреждений, появившихся в России (в республиках Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Башкирия и Татарстан, а также в крупных городах страны) после восстановления дипотношений. Российское руководство считало, что они способствуют проникновению в Россию "чуждых для нее форм ислама" и становлению новых региональных муфтиятов (централизованная религиозная организация), проводящих самостоятельный курс.

Нормализация отношений

В начале 2000-х годов после прихода к власти президента России Владимира Путина и завершения контртеррористической операции федеральных сил на Северном Кавказе наметилось сближение двух стран. В марте 2000 года саудовскую столицу в качестве специального представителя Путина посетил российский министр по национальной политике Рамазан Абдулатипов, который провел встречи с наследным принцем Абдаллой бен Абдель Азизом.

Саудовская сторона заверила российского эмиссара, что "уважает территориальную целостность России и принципы невмешательства в ее внутренние дела". Была достигнута договоренность о координации действий саудовских благотворительных фондов с российскими органами власти.

Современный этап

Начавшаяся весной 2011 года гражданская война в Сирии вновь осложнила двусторонние отношения. Россия и Саудовская Аравия заняли разные позиции. Эр-Рияд встал на сторону вооруженной оппозиции и призвал к отставке президента Сирии Башара Асада. Москва поддержала сирийского президента и выступила за невмешательство во внутренние дела государства. Саудовская Аравия негативно восприняла начало военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года. Так, постпред КСА в ООН Абдалла аль-Муаллими в октябре 2015 года выразил глубокую озабоченность в связи с боевыми операциями России в Сирии и потребовал, чтобы "это прекратилось и больше не повторялось".

При этом Саудовская Аравия почти с самого начала сирийского противостояния оказывала политическую и материальную поддержку различным оппозиционным группировкам. В декабре 2015 года по инициативе королевства была создана Исламская военная коалиция с целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в которую вошли около 30 стран исламского мира. Тогда же КСА провело встречу сирийской оппозиции в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике инициативу Саудовской Аравии, заявив, что КСА "хочет провести встречу оппозиционеров, в основном, тех, кому она благоволит".

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия придерживаются разных взглядов по поводу роли Ирана в сирийском кризисе. Так, Москва и Тегеран активно взаимодействуют в сирийском вопросе, выступают гарантами перемирия, вступившего в силу в декабре 2016 года, координируют межсирийский диалог на платформе "астанинского процесса". Саудовская Аравия видит в Иране главного соперника в борьбе за региональное лидерство и стремится исключить Тегеран из политического сирийского урегулирования, опасаясь усиления шиитского влияния в этой стране.

Между тем в начале лета 2015 года в отношениях двух стран вновь наметились позитивные изменения: по личному указанию короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с визитом в Россию приехал заместитель наследного принца КСА, министр обороны Мухаммед бен Сальман. Во второй раз он посетил российскую столицу в мае 2017 года. По оценке экспертов, цель визитов принца состояла в том, чтобы убедить Россию отказаться от взаимодействия с Ираном в Сирии. В ходе встреч обсуждались также совместные экономические и инвестиционные проекты.

Экономика

Нормализация политического сотрудничества шла параллельно с координацией действий в нефтяной сфере. С октября 2014 года началось резкое падение цен на нефть, что было невыгодно ни России (доля нефтяных доходов в бюджете России к началу 2015 года - 43%), ни Саудовской Аравии (доля нефтяных доходов в бюджете КСА к началу 2015 года - около 90% ). 16 февраля 2016 года стало известно, что Саудовская Аравия и Россия (а также Катар и Венесуэла) договорились о сокращении нефтедобычи, но только в том случае, если это соглашение поддержат другие крупнейшие производители.

В ноябре 2016 года на заседании ОПЕК было решено сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки (ранее добыча ОПЕК в сутки составляла 33,7 млн баррелей) начиная с 1 января 2017 года с целью поддержания приемлемого уровня нефтяных цен. В мае 2017 года это соглашение было продлено до конца первого квартала 2018 года.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 году объем товарооборота между Россией и КСА составил $491,7 млн (на 46,9% меньше, чем в 2015 году). Российский экспорт сократился на 54,4% - с 770,7 млн в 2015 году до 350,9 млн в 2016 году. Объем импорта из Саудовской Аравии уменьшился на 9,3% - с 155,4 млн в 2015 году до 140,7 млн в 2016 году. Доля КСА во внешнеторговом обороте России в 2016 года составила 0,105% против 0,176% в 2015 году (75-е место). В экспорте России КСА занимает 70 место (0,12% в 2016 году), в импорте России - 75 место (0,077% в 2016 году).

Товарооборот за первое полугодие 2017 года (январь-июнь) составил $430,5 млн, что на 29,5% больше аналогичного периода в 2016 году ($332,5 млн).

В структуре экспорта России в Саудовскую Аравию в 2016 году основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельхозсырье (70,29%); продукцию химической промышленности (13,08%); древесину и целлюлозно-бумажные изделия (7,35%); металлы и изделия из них (6,16%); машины, оборудование и транспортные средства (1,45%). Импорт России из Саудовской Аравии в 2016 году был представлен продукцией химической промышленности (95,71%); текстилем и обувью (2,70%); машинами, оборудованием и транспортными средствами (0,81%).

18 июня 2015 года в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о взаимодействии в области использования атомной энергии.

Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Так, 11 октября 2015 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund - PIF) подписали соглашение о формировании стратегического партнерства для совместного участия в проектах на территории РФ с целевым объемом инвестиций около $10 млрд. В рамках стратегического партнерства предполагается создание нескольких инвестиционных платформ, в которых объем инвестиций PIF будет значительно превышать объем инвестиций РФПИ.

Также планируется осуществлять инвестиции в российские компании в различных секторах экономики, в частности, в инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. В настоящий момент на рассмотрении партнерства РФПИ и PIF находится более 25 программ в сфере производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, нефтегазовом секторе.

В январе 2017 года Россия и Саудовская Аравия наметили дорожную карту по взаимным инвестициям в области энергетики, АПК и промышленности. В мае 2017 года стало известно, что Саудовская Аравия и российские компании обсуждают ряд совместных нефтегазовых проектов.