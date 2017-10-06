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Ущерб "Алросы" от аварии на шахте "Мир" может составить 10-12 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Глава компании Сергей Иванов при этом отметил, что авария никак не повлияет на годовой объем добычи компании

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ущерб АК "Алроса" от аварии на шахте "Мир" может составить 10-12 млрд рублей, заявил журналистам глава компании Сергей Иванов. При этом "Алроса" еще не оценила стоимость восстановления шахты.

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"Ущерб - я думаю, что те цифры, которые аналитики обозначают, около 10-12 млрд рублей, я думаю, что примерно такой ущерб и будет", - сказал он. "Самое ужасное, что там погибли люди, деньги - это вторичное, будет выплачено страховое возмещение", - добавил он.

По словам Иванова, авария на шахте "Мир" никак не повлияет на годовой объем добычи компании. "По итогам года никак, мы об этом говорили. Я думаю, мы даже чуть-чуть перевыполним план", - отметил он.

По словам главы "Алросы", определенное сокращение объема добычи будет в следующем году.

4 августа 2017 г. на принадлежащем "Алросе" руднике "Мир" произошла авария. В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера. По данным МЧС, в карьере находилось около 300 тыс. куб. м воды. Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность, однако восемь человек оказались заблокированными под землей. Поиски восьми шахтеров продолжались на протяжении трех недель. 26 августа поисково-спасательные работы были прекращены.

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