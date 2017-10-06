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Финансирование ФЦП по развитию Крыма и Севастополя увеличено на 56 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 октября, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Общий объем средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы по развитию региона, составит 825,4 млрд рублей

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Финансирование федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, новая редакция которой была утверждена 28 сентября этого года, увеличено на 56 млрд рублей и составит 825,4 млрд рублей. Это следует из опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации постановления правительства РФ.

"Объем финансирования составляет 825,4 млрд рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета - 779,8 млрд рублей, средства бюджетов субъектов РФ (Крыма и Севастополя - прим. ТАСС) - 15,3 млрд рублей, средства внебюджетных источников - 30,3 млрд рублей", - сказано в постановлении. Согласно новой норме, появившейся в постановлении, 767 млрд рублей будет направлено на капитальные вложения, а на прочие нужды - 58 млрд рублей.

В прежней редакции ФЦП общий объем финансирования составлял почти 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета составляли 738 млрд рублей, средства внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что замминистра экономического развития Сергей Назаров сообщил об увеличении финансирования ФЦП, а также о планах федеральных властей в этом году увеличить финансирование этой программы на 72 млрд рублей, включая уже внесенные изменения.

По его словам, дополнительное увеличение программы большей частью касается Севастополя, где будет увеличена стоимость онкологического диспансера, а также 6,7 млрд рублей будет выделено на строительство детских садов и школ.

После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году была принята ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, главной целью которой является решение важнейших социально-экономических, инфраструктурных проблем полуострова, накопленных за годы нахождения в составе Украины.

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