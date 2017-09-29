Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин увеличит финансирование крымской ФЦП в 2017 году на 72 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:23 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 29, сентября. /ТАСС

Увеличение объемов финансирования касается по большей части Севастополя, сообщил замглавы МЭР Сергей Назаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральное правительство увеличит финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя в 2017 году на 72 млрд руб. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Севастополе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Смотрите также

Крым и Севастополь лидируют в РФ по росту собственных доходов бюджетов

Более 30 объектов ФЦП развития Крыма не смогут ввести в 2017 году

Крым освоил 22% из 52,2 млрд рублей, выделенных в рамках целевой программы на 2017 год

"Программа в новой редакции подписана, она увеличена на 59 млрд [рублей], но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по "Тавриде" (федеральная трасса, строящаяся в Крыму по ФЦП - прим. ТАСС), так как это большой и значимый объект, и дополнительно еще одну корректировку в текущем году мы сделаем, в проекте бюджета предусмотрены еще дополнительные деньги на увеличение программы, то есть суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 млрд [рублей]", - сказал Назаров.

Он пояснил, что дополнительное увеличение программы большей частью касается Севастополя, где будет увеличена стоимость онкологического диспансера, а также 6,7 млрд руб. будет выделено на строительство детских садов и школ.

После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году была принята ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, главной целью которой является решение важнейших социально-экономических, инфраструктурных проблем полуострова, накопленных за годы нахождения в составе Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Назаров, Сергей Макарович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама