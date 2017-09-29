Кабмин увеличит финансирование крымской ФЦП в 2017 году на 72 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральное правительство увеличит финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя в 2017 году на 72 млрд руб. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Севастополе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Программа в новой редакции подписана, она увеличена на 59 млрд [рублей], но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по "Тавриде" (федеральная трасса, строящаяся в Крыму по ФЦП - прим. ТАСС), так как это большой и значимый объект, и дополнительно еще одну корректировку в текущем году мы сделаем, в проекте бюджета предусмотрены еще дополнительные деньги на увеличение программы, то есть суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 млрд [рублей]", - сказал Назаров.

Он пояснил, что дополнительное увеличение программы большей частью касается Севастополя, где будет увеличена стоимость онкологического диспансера, а также 6,7 млрд руб. будет выделено на строительство детских садов и школ.

После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году была принята ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, главной целью которой является решение важнейших социально-экономических, инфраструктурных проблем полуострова, накопленных за годы нахождения в составе Украины.