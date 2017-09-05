Крым и Севастополь лидируют в РФ по росту собственных доходов бюджетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Крым и Севастополь лидируют в России по наращиванию экономического потенциала, в частности, собственных доходов, которые регионы могут направлять на свое развитие, сообщил во вторник на совещании в Севастополе вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"И Республика Крым, и город Севастополь взяли хороший темп по наращиванию собственного экономического потенциала. Передовики, можно сказать, демонстрируют рост, - сказал он. - В Севастополе - 23% рост собственных - налоговых и неналоговых - доходов, 55% - республика Крым. В среднем по России темпы роста доходов регионов составляют 10% по состоянию на 1 августа".

По его словам, заработанные средства регионы могут направлять на решение собственных проблем. Особенно это актуально для Севастополя, где наблюдается дефицит производственной и социальной инфраструктуры. Эти проблемы на полуострове решаются во многом за счет реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

ФЦП для решения проблем

"Команда, которая пришла в город (Севастополь), заметно активизировала работу по реализации ФЦП. Не все гладко, есть проблемы, но в целом я удовлетворен. В этом году уже значительное количество объектов будет введено в строй, заметно улучшились дороги, хотя вся работа еще впереди, основные транспортные артерии появятся только к 2020 году", - пояснил Козак.

Он отметил, что в Севастополе реализуется большое количество проектов по строительству новых социальных объектов, на эти цели в будущем году городу дополнительно выделят из федерального бюджета 6,9 млрд рублей.

Как отметил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, власти города планируют наращивать темпы реализации программы. "Сейчас мы находимся в стадии проектирования наших новых социальных объектов. Как только будет готова вся проектно-сметная документация и мы сможем представить уже сданные в эксплуатацию объекты, сможем доказать, что не срываем сроки и готовы к такому темпу, я обязательно обращусь за дополнительной поддержкой к федеральному центру", - отметил он.

Козак отметил, что важно довести уровень обеспеченности различной инфраструктурой в городе до среднероссийского уровня. "Любые предложения, которые будут подтверждены реальными успехами, будут приниматься до тех пор, пока мы не удовлетворим запрос. Очень важно, чтобы у нас не было фантазий, чтоб мы не давали обещаний, не просили денег на то, что не можем освоить. Потому что мы тем самым замораживаем огромные средства на соответствующие бюджетные годы, а у нас дефицит средств в целом по стране, и есть очень много проблем, которые необходимо решать", - добавил он.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма РФ в 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты (объекты энергетики, федеральная трасса "Таврида", Крымский мост) и социальные объекты - школы, больницы, медицинские центры.