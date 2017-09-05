Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым и Севастополь лидируют в РФ по росту собственных доходов бюджетов

Экономика и бизнес
5 сентября, 20:04 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 5, сентября. /ТАСС

Дмитрий Козак отметил, что заработанные средства регионы могут направить на улучшение производственной и социальной инфраструктур

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Крым и Севастополь лидируют в России по наращиванию экономического потенциала, в частности, собственных доходов, которые регионы могут направлять на свое развитие, сообщил во вторник на совещании в Севастополе вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"И Республика Крым, и город Севастополь взяли хороший темп по наращиванию собственного экономического потенциала. Передовики, можно сказать, демонстрируют рост, - сказал он. - В Севастополе - 23% рост собственных - налоговых и неналоговых - доходов, 55% - республика Крым. В среднем по России темпы роста доходов регионов составляют 10% по состоянию на 1 августа".

По его словам, заработанные средства регионы могут направлять на решение собственных проблем. Особенно это актуально для Севастополя, где наблюдается дефицит производственной и социальной инфраструктуры. Эти проблемы на полуострове решаются во многом за счет реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

ФЦП для решения проблем

"Команда, которая пришла в город (Севастополь), заметно активизировала работу по реализации ФЦП. Не все гладко, есть проблемы, но в целом я удовлетворен. В этом году уже значительное количество объектов будет введено в строй, заметно улучшились дороги, хотя вся работа еще впереди, основные транспортные артерии появятся только к 2020 году", - пояснил Козак.

Он отметил, что в Севастополе реализуется большое количество проектов по строительству новых социальных объектов, на эти цели в будущем году городу дополнительно выделят из федерального бюджета 6,9 млрд рублей.

Как отметил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, власти города планируют наращивать темпы реализации программы. "Сейчас мы находимся в стадии проектирования наших новых социальных объектов. Как только будет готова вся проектно-сметная документация и мы сможем представить уже сданные в эксплуатацию объекты, сможем доказать, что не срываем сроки и готовы к такому темпу, я обязательно обращусь за дополнительной поддержкой к федеральному центру", - отметил он.

Козак отметил, что важно довести уровень обеспеченности различной инфраструктурой в городе до среднероссийского уровня. "Любые предложения, которые будут подтверждены реальными успехами, будут приниматься до тех пор, пока мы не удовлетворим запрос. Очень важно, чтобы у нас не было фантазий, чтоб мы не давали обещаний, не просили денег на то, что не можем освоить. Потому что мы тем самым замораживаем огромные средства на соответствующие бюджетные годы, а у нас дефицит средств в целом по стране, и есть очень много проблем, которые необходимо решать", - добавил он.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма РФ в 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты (объекты энергетики, федеральная трасса "Таврида", Крымский мост) и социальные объекты - школы, больницы, медицинские центры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
4
ЧП в Ивантеевке: 9-классник устроил стрельбу в школе, пострадали учительница и трое детей
5
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
6
Вино или деньги: продолжение процесса над экс-главой Минэкономразвития
7
Алексеева направила в администрацию президента прошение Изместьева о помиловании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама