Новак и аль-Фалех подписали программу сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в энергетике

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех подписали программу сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в сфере энергетики, передает ТАСС с церемонии подписания.
Целый ряд документов о сотрудничестве между двумя странами был подписан накануне, в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Подписанные документы закрепляют намерения о взаимодействии в нефтегазовом секторе, промышленности, военно-техническом сотрудничестве, сельском хозяйстве, культуре и других сферах.
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом в среду вечером. В четверг у монарха состоялись переговоры в Кремле с Владимиром Путиным, в ходе которых они обменялись мнениями по международной проблематике, уделив особое внимание положению на Ближнем Востоке. Стороны также подтвердили стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и других сферах, результатом чего стало подписание по итогам переговоров внушительного пакета соглашений.