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Большая бизнес-миссия из РФ посетит Саудовскую Аравию 3 ноября

Экономика и бизнес
6 октября, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, представители предприятий России изучат, где российская промышленность могла бы быть полезна

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Большая российская бизнес-делегация посетит Саудовскую Аравию 3 ноября, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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"Буквально 3 ноября будет визит большого количества промышленных предприятий России, [глава Минпромторга Денис] Мантуров организовал большую группу, которая поедет в Саудовскую Аравию изучать, где российская промышленность могла бы быть полезна, где есть возможности, исходя из той трансформации, которую наследный принц Мухаммед бен Сальман делает в своей стране, фокусируясь на локализации большого количества производств", - сказал он.

Как сообщалось, 2 ноября в Эр-Рияде состоится межправительственная комиссия, председателем которой с российской стороны является российский министр энергетики Александр Новак. В эти дни в Москве проходит визит саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, в рамках которого был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о создании двух инвестфондов по 1 млрд долларов каждый для инвестиций в энергетику и технологии.

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