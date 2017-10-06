Большая бизнес-миссия из РФ посетит Саудовскую Аравию 3 ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Большая российская бизнес-делегация посетит Саудовскую Аравию 3 ноября, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Буквально 3 ноября будет визит большого количества промышленных предприятий России, [глава Минпромторга Денис] Мантуров организовал большую группу, которая поедет в Саудовскую Аравию изучать, где российская промышленность могла бы быть полезна, где есть возможности, исходя из той трансформации, которую наследный принц Мухаммед бен Сальман делает в своей стране, фокусируясь на локализации большого количества производств", - сказал он.

Как сообщалось, 2 ноября в Эр-Рияде состоится межправительственная комиссия, председателем которой с российской стороны является российский министр энергетики Александр Новак. В эти дни в Москве проходит визит саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, в рамках которого был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о создании двух инвестфондов по 1 млрд долларов каждый для инвестиций в энергетику и технологии.