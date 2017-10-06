"ВИМ-Авиа" совершит 14 чартерных и регулярных рейсов 7 и 8 октября

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" планирует выполнить восемь регулярных и чартерных рейсов 7 октября и шесть рейсов в воскресенье. Об этом говорится в пресс-релизе Минтранса по итогам заседания оперативного штаба с участием министра транспорта Максима Соколова.
Также отмечается, что 6 октября было перевезено 276 туристов, всего было выполнено шесть рейсов. Ранее в пятницу Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Также отмечалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа". Ведомство приняло решение оплатить счета в гостинцах, где проживает экипаж, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот",чтобы доставить сотрудников "ВИМ-Авиа" в Москву.
"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.