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"ВИМ-Авиа" 7 октября завершит полеты в Китай и Италию

Экономика и бизнес
7 октября, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Планируется осуществить восемь рейсов

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 7 октября завершит программу перевозок пассажиров в Китай и Италию. В этот день планируется осуществить восемь рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса.

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"7 октября "ВИМ-Авиа" завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини. Всего планируется осуществить восемь рейсов, в том числе шесть чартерных и два регулярных", - сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания оперативного штаба с участием руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Отмечается, что 6 октября было перевезено 449 пассажиров, всего было выполнено шесть рейсов. Ранее в пятницу министр транспорта Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Также отмечалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза экипажей "ВИМ-Авиа". Ведомство приняло решение оплатить счета в гостиницах, где проживает экипаж, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот",чтобы доставить сотрудников "ВИМ- Авиа" в Москву.

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