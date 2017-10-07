"ВИМ-Авиа" 7 октября завершит полеты в Китай и Италию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 7 октября завершит программу перевозок пассажиров в Китай и Италию. В этот день планируется осуществить восемь рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса.

"7 октября "ВИМ-Авиа" завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини. Всего планируется осуществить восемь рейсов, в том числе шесть чартерных и два регулярных", - сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания оперативного штаба с участием руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Отмечается, что 6 октября было перевезено 449 пассажиров, всего было выполнено шесть рейсов. Ранее в пятницу министр транспорта Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Также отмечалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза экипажей "ВИМ-Авиа". Ведомство приняло решение оплатить счета в гостиницах, где проживает экипаж, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот",чтобы доставить сотрудников "ВИМ- Авиа" в Москву.