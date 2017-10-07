"ВИМ-Авиа" 7 октября завершит полеты в Китай и Италию

Теннисистка Халеп впервые в карьере станет первой "ракеткой" мираСпорт 7 октября, 11:51
В Москве заработала обновленная маршрутная сеть общественного транспорта "Магистраль"Общество 7 октября, 11:07
Глава Армении поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 11:04
Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 10:54
Parisien: французская прокуратура требует осудить Николя СаркозиМеждународная панорама 7 октября, 10:26
Лукашенко поздравил Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 10:24
Школа лезгинки "Чегет" научит пензенских детей культуре КавказаОбщество 7 октября, 10:19
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при ЯпонииСпорт 7 октября, 10:18
Полиция Великобритании призвала фанатов сборной Англии к сдержанному поведению на ЧМ-2018Спорт 7 октября, 9:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 7 октября завершит программу перевозок пассажиров в Китай и Италию. В этот день планируется осуществить восемь рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса.
"7 октября "ВИМ-Авиа" завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини. Всего планируется осуществить восемь рейсов, в том числе шесть чартерных и два регулярных", - сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания оперативного штаба с участием руководителя Росавиации Александра Нерадько.
Отмечается, что 6 октября было перевезено 449 пассажиров, всего было выполнено шесть рейсов. Ранее в пятницу министр транспорта Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Также отмечалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза экипажей "ВИМ-Авиа". Ведомство приняло решение оплатить счета в гостиницах, где проживает экипаж, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот",чтобы доставить сотрудников "ВИМ- Авиа" в Москву.