Возведение гостиницы рядом с парком "Зарядье" в Москве планируют завершить в конце 2019 г.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что строительство гостиницы около недавно открывшегося парка "Зарядье" будет завершено к концу 2019 года.

СПЕЦПРОЕКТ Городская утопия Зачем идти в парк "Зарядье" сейчас и через полгода

Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Инвестор гостиницы в парке "Зарядье" заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. У него есть график строительства, срок окончания строительных работ - конец 2019 года. Я вижу, строители достаточно активно приступили к стройке и начинают уже заниматься фундаментом и котлованом под фундамент", - сказал Хуснуллин.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что проект гостиничного комплекса рядом с парком "Зарядье" был согласован с ЮНЕСКО.