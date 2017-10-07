Возведение гостиницы рядом с парком "Зарядье" в Москве планируют завершить в конце 2019 г.

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что строительство гостиницы около недавно открывшегося парка "Зарядье" будет завершено к концу 2019 года.
Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Инвестор гостиницы в парке "Зарядье" заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. У него есть график строительства, срок окончания строительных работ - конец 2019 года. Я вижу, строители достаточно активно приступили к стройке и начинают уже заниматься фундаментом и котлованом под фундамент", - сказал Хуснуллин.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что проект гостиничного комплекса рядом с парком "Зарядье" был согласован с ЮНЕСКО.