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Депутат: Саудовская Аравия может стать для России хорошим рынком сбыта сельхозпродукции

Экономика и бизнес
7 октября, 12:40 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 7, октября. /ТАСС

Расул Боташев также считает, что сближение государств будет способствовать развитию туризма и улучшению транспортного сообщения

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ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Энергетика, сельское хозяйство и религиозный туризм - одни из перспективных направлений для сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, считает депутат Госдумы от Карачаево-Черкесии, руководитель группы межпарламентской дружбы между Россией, Бахрейном и Саудовской Аравией Расул Боташев.

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В эти дни в Москве проходит первый визит саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

"Первый визит короля Саудовской Аравии, думаю, связан с тем, что Россия вернулась в ближневосточную политику, и с нами теперь считаются на другом уровне, нежели в 1990-2000 годах. Этот визит, в частности, окажет положительное влияние в энергетической отрасли, министр энергетики РФ обозначил, что планируется подписать 25 проектов на 10 млрд долларов", - сказал Боташев ТАСС в субботу.

По мнению депутата, Саудовская Аравия может стать для России хорошим рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. "Это самое крупное государство в персидском заливе с численностью населения около 25 млн человек, куда также приезжает более 10 миллионов паломников в год. Это огромный рынок для наших сельхозпроизводителей. Кроме того, королевство часто занимается благотворительностью: закупает зерно, сельскохозяйственные продукты и отправляет в нуждающиеся мусульманские страны", - добавил Боташев.

Он отметил, что сближение государств будет способствовать развитию туризма и улучшению транспортного сообщения межу ними. "Если Россия и Саудовская Аравия будут сближаться, расширять деловые и культурные связи, соответственно, будет развиваться и улучшаться транспортное сообщение. На сегодня нет прямых авиарейсов между странами, если они появятся - это будет способствовать развитию туризма, а также станет легче нашим паломникам, которые сейчас в основном к святыням ислама добираются чартерными рейсами", - пояснил депутат.

Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом в среду по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит называют историческим, потому что это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств. Визит короля Саудовской Аравии в Россию завершится 8 октября.

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СКФО Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Бахрейн Саудовская Аравия
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