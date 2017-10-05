Как Москва и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве - от нефти до освоения космоса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская энергетическая неделя, прошедшая в Москве, дала старт сотрудничеству России и Саудовской Аравии в сфере технологий и энергетики.

Страны не только создали многомиллиардные фонды для инвестиций в эти сферы, но и договорились о сотрудничестве в области атома, транспорта, сельского хозяйства и даже освоении космоса.

Не только ОПЕК

Сотрудничество двух стран, которое многие эксперты уже называют историческим, в этом году вышло за рамки кооперации по сокращению добычи и стало основной темой российского энергофорума, который проходит в Москве 4-7 октября.

Его проведение совпало с первым в истории визитом короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. Именно в рамках визита монарха и были подписаны соглашения о создании энергетического и технологического инвестфондов на сумму $1 млрд каждый, а также дорожная карта развития дальнейшего сотрудничества во всех сферах экономики.

"Отношения между Россией и Саудовской Аравией вышли на принципиально новый уровень", - начал свое выступление на форуме министр энергетики Александр Новак. По его словам, товарооборот между двумя странами за семь месяцев этого года вырос на 50% (до $430 млн). Министр в интервью ТАСС предположил, что в ближайшие несколько лет этот показатель может достичь нескольких миллиардов долларов, не считая инвестиций.

На сегодня саудиты уже инвестировали более $1 млрд в проекты на территории России, отметил Новак, выступая на российско-саудовской утренней сессии. "Это и строительство нефтехимического комплекса, малой гидроэлектростанции, логистические компании, аэропорт Пулково, строительный комплекс "Ренессанс". На настоящий момент рассматривается еще около 25 проектов в различных секторах экономики", - подытожил министр.

Его визави - министр энергетики Халед аль-Фалех - сообщил, что также встречался с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и договорился с ним о создании рабочей группы по сотрудничеству в области строительства железных дорог и ж/д транспорта. Саудовской Аравии также интересны российские технологии в сфере освоения космоса, добавил министр.

Помимо соглашений с РФПИ, были подписаны меморандум о покупке и локализации продукции военно-промышленного комплекса, в частности, об условиях организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. Росатом и министерство энергетики Саудовской Аравии подписали программу сотрудничества в области атомной энергии в мирных целях.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, страна начала поиск вендоров на строительство крупноблочной АЭС в Саудовской Аравии. Лихачев сообщил ТАСС, что Росатом уже официально выразил свою заинтересованность в проекте, направив соответствующий документ.

"Газпром нефть" и Saudi Aramco в свою очередь договорились о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, которое предполагает взаимодействие компаний по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого размера.

Союз в основе баланса

Основой для сотрудничества Москвы и Эр-Рияда стала кооперация в рамках соглашения ОПЕК о сокращении добычи. В сентябре исполнился ровно год с того момента, как Новак и аль-Фалех сделали совместное заявление о готовности участвовать в мерах по стабилизации рынка, после чего стало возможным заключение исторического соглашения.

Договоренностям ОПЕК+, в котором Россия и Аравия - крупнейшие экспортеры, на площадке форума уделялось особое внимание. В частности, дискуссия о возможной пролонгации соглашения после марта 2018 года поднималась как на пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным в первый день форума, так и на министерской сессии с Новаком и аль-Фалехом во второй день.

Российский лидер, отвечая на вопрос модератора, не исключил, что соглашение может быть продлено до конца 2018 года. Он отметил, что принимать решение по этому поводу, видимо, придется ближе к марту, опираясь на рыночные данные и прогнозы.

Саудовский министр, выступая на "пленарке", был оптимистичен относительно прогнозов по восстановлению рынка. По его словам, излишки глобальных запасов нефти сократились более чем на половину благодаря эффекту сокращения добычи, а в конце IV квартала спрос на нефть в мире будет превышать предложение.

Относительно продления действия договоренностей после марта министр заметил, что "работа ОПЕК не может быть завершена, пока рынок не стабилизируется окончательно".

Оптимизма дискуссии придал и участвовавший в сессии известный нефтяной эксперт, обладатель Пулитцеровской премии, основатель и вице-председатель кембриджской ассоциации энергетических исследований IHS CERA Дениел Ергин. Согласно его прогнозу, рост добычи сланцевой нефти в США в 2018 году замедлится в несколько раз - до 250-500 тыс. баррелей в сутки. По его мнению, участники соглашения продлят сделку.

Масштаб форума

Российская энергонеделя собрала на своей площадке более 20 министров энергетики и более 30 руководителей энергетических компаний из разных стран мира. Форум вместил около 50 рабочих сессий.

Глава Минэнерго говорил ТАСС, что рассчитывает на постоянный характер проведения форума и на рост его значения для энергетики. По его словам, одна из ключевых целей организации такой площадки - "продвижение наших идей, формирование трендов и, конечно же, привлечение инвестиций в нашу страну, в совместные энергетические проекты".