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Рогозин: Саудовская Аравия проявляет интерес к покупке С-400

Армия и ОПК
5 октября, 15:39 UTC+3

Тема военно-технического сотрудничества обсуждалась в узком составе, отметил вице-премьер

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Интерес есть, конечно, - сказал он. - С-400 обсуждается, но пока еще не формализован".

Рогозин добавил, что тема военно-технического сотрудничества обсуждалась на переговорах в узком составе.

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