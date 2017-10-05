Рогозин: Саудовская Аравия проявляет интерес к покупке С-400

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Интерес есть, конечно, - сказал он. - С-400 обсуждается, но пока еще не формализован".

Рогозин добавил, что тема военно-технического сотрудничества обсуждалась на переговорах в узком составе.