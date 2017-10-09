Открытое правительство: реформа системы надзора Росавиации исключит ненужные проверки

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Реформа надзорной деятельности Росавиации позволит избавиться от обременительных проверок и направить усилия на исключение случаев, подобных ситуации с "ВИМ-Авиа", считают в Открытом правительстве.
Ранее сообщалось о планах включить Росавиацию в перечень ведомств, которые в первоочередном порядке участвуют в реформе контрольно-надзорной деятельности. Реформу курирует министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Эта реформа предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода, при котором проверки концентрируются на объектах наиболее высокого риска. Сейчас в список входят 12 надзорных органов, на которые приходится больше всего проверочных мероприятий.
"Проектный комитет реформы контрольной и надзорной деятельности видит большой потенциал во включении Росавиации в число пилотных органов. С одной стороны, это позволит исключить обременительные, ненужные, не влияющие на безопасность полетов государственные услуги в области транспортной безопасности", - сообщили в пресс-службе Открытого правительства.
Там уточнили, что в рамках реформы планируется внедрить индикаторы риска, которые позволят "на ранней стадии выявлять проблемы у авиаперевозчиков".
"Наша задача - не увеличить количество проверок, а сделать проверки умнее. В конечном счете наша задача - не проверками всех замучить, а чтобы эти проверки предупреждали аварийные ситуации и ситуации, подобные той, что сложилась в перевозках по линии "ВИМ-Авиа", - заявил журналистам министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.