Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опубликован список торговых объектов, где смогут льготно разместиться арендаторы "Синдики"

Экономика и бизнес
10 октября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Большая часть предложивших свою помощь ТЦ находится на МКАД, вылетных магистралях и взблизи сгоревшего комплекса "Синдика"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области опубликовало список торговых центов, которые готовы на льготных условиях принять арендаторов ТК "Синдика", пострадавших в крупном пожаре 8-9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства во вторник.

Галерея
8 фото
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"Первым откликнулось ООО "Инфорс" - собственник многофункционального торгового комплекса "Можайский двор". Торговые места с льготной арендной ставкой погорельцам готовы предоставить "Владимирский тракт", "Кром-Маркет", ТСК "Ленинградка", "Химкинский двор" и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего таких объектов на настоящий момент более десяти, напомнили там. ТЦ, предложившие свою помощь, преимущественно располагаются на МКАД, вылетных автомагистралях, либо в непосредственной близости от сгоревшего ТК "Синдика". Перечень готовых принять погорельцев торговых центров будет обновляться, добавили в министерстве. "Список всех торговых объектов, где предпринимателям из "Синдики" будут предоставлены льготы, смотрите на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг", - сказали в пресс-службе.

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м при общем размере комплекса более 13 тыс. кв. метров. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в строительном центре "Синдика"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама