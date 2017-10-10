Опубликован список торговых объектов, где смогут льготно разместиться арендаторы "Синдики"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области опубликовало список торговых центов, которые готовы на льготных условиях принять арендаторов ТК "Синдика", пострадавших в крупном пожаре 8-9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства во вторник.

"Первым откликнулось ООО "Инфорс" - собственник многофункционального торгового комплекса "Можайский двор". Торговые места с льготной арендной ставкой погорельцам готовы предоставить "Владимирский тракт", "Кром-Маркет", ТСК "Ленинградка", "Химкинский двор" и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего таких объектов на настоящий момент более десяти, напомнили там. ТЦ, предложившие свою помощь, преимущественно располагаются на МКАД, вылетных автомагистралях, либо в непосредственной близости от сгоревшего ТК "Синдика". Перечень готовых принять погорельцев торговых центров будет обновляться, добавили в министерстве. "Список всех торговых объектов, где предпринимателям из "Синдики" будут предоставлены льготы, смотрите на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг", - сказали в пресс-службе.

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м при общем размере комплекса более 13 тыс. кв. метров. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.