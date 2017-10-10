Автор публикации в "Коммерсанте" назвал претензии "Роснефти" анекдотическими

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Автор статьи о госзакупках компании "Роснефть" в газете "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин сказал ТАСС, что считает претензии компании анекдотическими и не будет никак на них реагировать до решения суда.

"Эти претензии просто анекдотические. Я лично не знаком с вице-президентами "Роснефти" и даже не знаю, есть ли у них жены. Я не буду никак реагировать до решения суда или до какого-то решения моего руководства", - сказал Бутрин.

Ранее сообщалось, что компания подала иск в суд на газету "Коммерсантъ" за публикацию о госзакупках компании. Иск поступил 2 октября. Компания потребовала опровержения приведенной в материале издания информации, так как "сведения, опубликованные в газете "Коммерсантъ", не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании".

Статья была опубликована 14 августа.