Временная администрация "Югры" примет участие в деле банка и ЦБ в качестве третьей стороны

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Представители действующей временной администрации по управлению банком "Югра", у которого Банк России отозвал лицензию 28 июля, примут участие в рассмотрении дела по заявлению экс-председателя банка "Югра" об оспаривании отзыва лицензии и последующего назначения в банк временной администрации. Соответствующее определение вынесла судья Н.В. Дейна.
Также она определила оставить среди третьих лиц, участвующих в деле по представлению истца и не заявляющих самостоятельных требований, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Соответствующее ходатайство против участия Титова в слушаниях заявляли представители ЦБ.
Представители банка "Югра", в свою очередь, представили ходатайство о заявлении дополнительного требования банка "Югра" о восстановлении лицензии, которое судья приняла к рассмотрению.
Следующее заседание по иску банка к ЦБ назначено на 13 ноября.
Как заявил присутствовавший в суде представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова, уполномоченный по правам предпринимателей поддерживает банк в заявленных требованиях. "Мы согласны с теми доводами, которые банк "Югра" сделал в жалобе, направленной Титову, и в исковом заявлении", - сказал он.
При этом адвокат уточнил, что окончательная позиция бизнес-омбудсмена будет сформирована в ходе рассмотрения дела по существу. "После того как ЦБ представит документы, мы сними ознакомимся, сравним их с доводами - и надеемся, что она (позиция - прим. ред.) не поменяется", - отметил он.