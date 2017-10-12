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Песков: Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму

Экономика и бизнес
12 октября, 13:26 UTC+3

Пресс-секретарь президента уточнил, что на встрече главы государства с немецкими бизнес-кругами будет присутствовать представитель компании

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Обсуждение вопроса поставленных в Крым турбин с представителем компании Siemens на встрече президента России Владимира Путина с немецкими бизнес-кругами не предполагается, но глава российского государства готов дать необходимые разъяснения.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не предполагается, если этот вопрос и будет подниматься, то, естественно, президент будет готов дать необходимые разъяснения", - сказал Песков. Он уточнил, что "нет встречи один на один с представителем Siemens, представитель Siemens будет среди других представителей бизнеса".

Песков добавил, что позиция Siemens в отношении турбин хорошо известна и предыстория этой ситуации также хороша известна президенту России. "Президент хорошо об этом осведомлен", - подчеркнул он.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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