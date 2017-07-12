Строящиеся в Крыму газовые теплоэлектростанции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2017 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск немецкого концерна Siemens к ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (ТПЭ) о незаконных, по мнению заявителя, поставках в Крым газотурбинных установок большой мощности для двух строящихся газовых теплоэлектростанций.

Энергетическая проблема Крыма

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. полуостров, обеспечивая себя электроэнергией только на 30%, около 70% необходимой электроэнергии продолжал импортировать с Украины. По состоянию на 2017 г. общая мощность генерации электроэнергии в Крыму составляет более 900 МВт, включая около 600 МВт перетока по энергомосту "Краснодар - Крым" (введен в строй в 2015-2016 гг.) и не менее 300 МВт собственной генерации.

При этом для бесперебойного обеспечения электроэнергией крымских потребителей и предприятий необходимо до 1 тыс. 350 МВт, а к 2021 г. эта цифра, по прогнозу властей республики, удвоится. Принятая в 2014 г. программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г." предусматривает строительство на полуострове двух газовых теплоэлектростанций (ТЭС) - одной под Симферополем и одной под Севастополем - мощностью по 470 МВт каждая.

Строительство

8 октября 2014 г. на открытии форума "Крымская энергетика. Ренессанс и развитие" в Ялте директор департамента развития инфраструктуры Министерства РФ по делам Крыма Евгений Катаев сообщил, что строительством двух ТЭС займется дочерняя компания "Ростеха" - ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (предприятие ведет историю с 1955 г., его специалисты реализовали более 400 энергетических проектов в 50 странах мира). После банкротства этой структуры контракт был передан ООО с таким же названием, созданному в мае 2014 г. для эксплуатации крымских ТЭС.

В мае 2015 г. правительство Севастополя выделило ТПЭ участок под строительство первой станции. В августе того же года крымские власти передали участки восточнее села Строгановка в Симферопольском районе под вторую ТЭС. Проектировщиком станций выступило ЗАО "Тэпинжениринг" (Москва). К осени 2015 г. строительство велось на обоих объектах.

На станциях планировалось установить газотурбинные установки большой мощности, произведенные по технологии Siemens. В России такие турбины модели ГТЭ-160/SGT5-2000E производит ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, Санкт-Петербург) - совместное предприятие Siemens (владелец 65% акций) и ПАО "Силовые машины" (35% акций). На стадии обсуждения проекта председатель заксобрания Севастополя Алексей Чалый публично высказывался против использования технологий Siemens, указывая на санкции, введенные Евросоюзом в отношении экспорта технологий и оборудования для крымской энергетики.

В 2014 г. Минэнерго оценивало стоимость строительства двух ТЭС в 44,6 млрд руб. К 2015 г. стоимость проекта увеличилась из-за роста цен на основное оборудование и падения курса рубля к доллару. Глава Минэнерго Александр Новак оценил затраты на создание энергетической инфраструктуры в Крыму в 72 млрд руб. (25 млрд руб. государственных средств и 47 млрд руб. за счет привлеченных кредитов). По данным газеты "Коммерсант", 23,7 млрд руб. кредитных средств на строительство ТЭС предоставил крупнейший банк Крыма РНКБ.

Первоначально ввод генерации в Крыму был намечен на 2017 г.

Сложности с поставкой турбин

В ноябре 2016 г. ТПЭ заявила о невозможности получить от СТГТ в полном объеме изготовленное и оплаченное оборудование для планируемой ТЭС в Тамани (Краснодарский край). По данным СМИ, предприятие отгрузило ГТЭ-160 без необходимого дополнительного оборудования. Вероятной причиной таких действий участники рынка в интервью СМИ называли опасение Siemens, что турбины будут использованы на строящихся электростанциях в Крыму.

В конце февраля 2017 г. глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал журналистам, что госкорпорация завершает переговоры о поставке турбин для крымских ТЭС с Ираном. По информации ТПЭ, компания планировала получить газотурбинные установки на базе аналогов ГТЭ-160, которые производит иранская компания Mapna. Однако стороны не достигли взаимопонимания по ряду вопросов, и контракт заключен не был.

5 июля 2017 г. агентство Reuters со ссылкой на "знакомые с ситуацией источники" сообщило, что РФ поставила для крымских электростанций турбины SGT5-2000Е производства Siemens. По данным одного из источников агентства, оборудование прибыло в Крым из Тамани. 6 июля 2017 г. представители ООО ТПЭ заявили, что четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму были закуплены на вторичном рынке и модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

10 июля 2017 г. пресс-служба Siemens сообщила, что как минимум две из четырех турбин, поставленных для проекта в Тамани, могли быть перемещены в Крым "вопреки воле" производителя и в нарушение контрактов. Концерн потребовал вернуть перенаправленные на полуостров турбины в пункт первоначальной поставки в Краснодарском крае. В Siemens также пообещали не допустить "незаконное использование" своего энергооборудования в Крыму. В тот же день министр энергетики РФ Александр Новак рассказал журналистам, что первые блоки электростанций будут введены в первом квартале 2018 г., а возможный отзыв турбин компанией Siemens не повлияет на сроки сдачи ТЭС.

11 июля 2017 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к ООО ТПЭ о поставке турбин в Крым в обход санкций. Ответчиком по делу также выступает ООО "Сименс технологии газовых турбин" (поставщик турбин в Тамань).

Тогда же министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017", что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены российскими турбинами "с использованием элементов зарубежного производства". В интервью ТАСС он пояснил, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По его словам, у турбин есть "российский сертификат".