"Ростелеком" обсуждает внедрение оплаты проезда в метро Москвы с помощью сканирования лица

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" обсуждает с правительством Москвы использование национальной биометрической платформы для оплаты проезда в столичном метро с помощью сканирования лица человека. Об этом рассказал журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках конференции "Взгляд в цифровое будущее".

"В использовании этой технологии (национальной биометрической платформы - прим. ред.) мы видим огромную перспективу, эта система идентификации может быть использована практически во всех сферах нашей жизни", - сказал он. Осеевский привел пример использования системы идентификации в общественном транспорте в Китае. "В Китае, когда человек входит в общественный транспорт, у него нет никаких карточек, он ничего никуда не прикладывает: прямо по его образу идентифицируется, кто вошел, и со счета в специализированной системе списываются деньги. Мы надеемся, что такие технологии появятся и у нас", - пояснил глава госоператора.

"Мы предварительно обсуждали с правительством Москвы, что через какое-то время, может быть, мы начнем обсуждать возможности внедрения ее и в столице - в первую очередь в метрополитене", - уточнил он. Осеевский добавил, что "Ростелеком" обсуждает с департаментом информационный технологий Москвы "пока только мысли и идеи".

"В Китае эти технологии работают. Когда они появятся у нас - посмотрим. Но я думаю, что возможность использования в транспорте хорошая, потому что там большой поток, и нужно очень быстро обеспечить большую проходимость и высокую эффективность такой системы", - резюмировал он.

Биометрическая платформа

Госоператор разрабатывает национальную биометрическую платформу по инициативе Банка России и Минкомсвязи РФ. Эта платформа позволит банкам идентифицировать клиентов по биометрическим данным (возможно, по лицу или голосу), благодаря чему у граждан появится возможность открывать счета дистанционно. В перспективе эта платформа может быть использована и компаниями из других сфер - в частности медицины, образования, ретейла, электронной коммерции.

Ранее Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн рублей, на первом этапе "Ростелеком" планирует финансировать проект самостоятельно. Коммерческая эксплуатация сервиса начнется не ранее января 2018 года.

"Мы видим важную функцию в биометрии в доступе как раз к медицинским данным, которые являются самыми чувствительными с точки зрения защиты персональной информации, и там будет требоваться, как нам кажется, более сложная система идентификации, чем пароль и логин в классическом сегодняшнем представлении. В перспективе, мы думаем, что эта технология заменит многие инструменты, связанные с расходованием денег - не нужна будет карточка", - пояснил глава "Ростелекома".

"У нас есть наш ID, у нас есть некоторый счет в банке, и, что бы мы ни сделали, например пришли в магазин - система сразу поймет, что это Осеевский, и сразу спишет в пользу магазина со счета. Поэтому, возможно, судьба смартфонов как кошельков тоже под вопросом", - добавил он.