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Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам

Экономика и бизнес
12 октября, 14:04 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, октября. /ТАСС

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей ввели в обращение 12 октября

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейшие банки Крымского полуострова - РНКБ и Генбанк отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщили ТАСС официальные представители банков.

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Владивосток - 2000: что конкретно будет изображено на новых российских банкнотах

Как ранее в четверг сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, банкноты начнут поступать в оборот с сегодняшнего дня. При этом, первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены - Дальний Восток и Крым, а также Москва.

В Генбанке ТАСС рассказали, что они пока не получили новые банкноты.

"ЦБ ввел банкноты в обращение 12 октября, соответственно в настоящее время ни один коммерческий банк их не получил. <...> Между тем, интерес к купюрам очень большой у жителей Крымского полуострова и у клиентов - юридических лиц", - рассказали в пресс-службе банка.

В РНКБ также сообщили, что новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей еще не поступали в распоряжение банка, но интерес жителей Крыма к ним уже есть.

"Банк уже сейчас отмечает большой интерес к новым купюрам у жителей полуострова, обусловленный, в том числе, изображением видов Севастополя на банкнотах номиналом 200 рублей", - отметила представитель РНКБ. В организации добавили, что в банке "проходит настройка оборудования для приема новых купюр, которая будет завершена к моменту массового ввода банкнот в обращение".

12 октября глава ЦБ РФ и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь. Новые банкноты должны поступить в массовое обращение до конца 2017 года.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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