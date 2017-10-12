Лондон не подтвердил готовность выполнить свои финансовые обязательства в связи с Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Великобритания в ходе пятого раунда переговоров по выходу из состава Евросоюза не смогла подтвердить готовность выполнить свои финансовые обязательства. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого раунда переговоров.

"На этой неделе Великобритания повторила, что не готова подтвердить эти обязательства", - сказал он.

Его коллега, министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал в свою очередь, что тема счета за Brexit поднималась, однако заметил, что какая-то конкретика по размеру суммы, которую Лондон должен будет заплатить, появится позднее. "Что касается финансового урегулирования, мы занимаемся тщательным изучением технических деталей, по которым должны прийти к общему мнению. Сейчас еще не настало время для согласования каких-то обязательств, это произойдет позднее. Но это важно для того, чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли принять политическое решение", - сказал он, подчеркнув важность ведущейся технической работы.

Барнье отметил, что стороны не сделали больших шагов вперед по итогам очередного раунда переговоров. "На этой неделе мы работали в конструктивном духе и прояснили некоторые пункты, однако без больших шагов вперед", - сказал он.

По словам Барнье, разногласия все еще остаются по всем трем приоритетным темам переговоров: правам граждан, ирландскому вопросу, а также финансовым обязательствам. В связи с этим на предстоящем саммите ЕС 19-20 октября не удастся начать переговоры о будущих отношениях между Брюсселем и Лондоном, как ранее планировал Евросоюз. "Я не смогу попросить на саммите на следующей неделе начать переговоры о будущих отношениях", - сказал Барнье.

В среду Дэвис выразил надежду, что на саммите ЕС в конце октября лидеры европейского сообщества примут решение, что на переговорах показан достаточный прогресс, чтобы переходить ко второй стадии дискуссий. "Я надеюсь, что члены ЕС признают, что мы добились прогресса, это позволит нам эффективнее достигать общих целей".