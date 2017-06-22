Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Год назад, 23 июня 2016 г., в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза (Brexit). Большинство участников голосования высказались против продолжения членства в организации.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила обзор событий, произошедших в течение года после референдума.

Результаты голосования и их последствия

В голосовании приняли участие свыше 33 млн человек, примерно 72% зарегистрированных избирателей (население Великобритании - 64,5 млн). За прекращение членства страны в ЕС проголосовали 51,9% британцев (17,41 млн человек), против - 48,1% (16,14 млн человек). При этом внутри страны мнения разделились: большинство жителей двух историко-географических областей Великобритании - Англии и Уэльса - выступили за Brexit (53,4% и 52,5% соответственно), а население Шотландии (62%) и Северной Ирландии (55,8%) предпочло сохранение членства в Евросоюзе.

Результаты референдума и дальнейшая неопределенность в связи с выходом страны из ЕС вызвали беспокойство в бизнес-среде. Так, уже не следующий день, 24 июня, произошло падение (кратковременное) основных индексов на европейских биржах. Британский FTSE 100 снизился на 3,14%, немецкий DAX - на 6,26%, а французский CAC 40 - на 7,43%. Курс фунта стерлингов к доллару упал до отметки 1,3. Это стало самым сильным падением британской валюты к доллару с 1985 г. (индексы восстановились к 30 июня, курс фунта возобновил рост к середине июля).

В Великобритании на фоне опасений ухудшения положения в результате Brexit уже через несколько дней после голосования начались дискуссии о необходимости повторного референдума.

Отставка премьер-министра

24 июня, на следующий день после референдума, его инициатор премьер-министр и лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение членства страны в Евросоюзе при условии заключения нового договора с Брюсселем, заявил об отставке с постов главы правительства и партии.

11 июля 2016 г. лидером консерваторов стала глава МВД Тереза Мэй. 13 июля она сменила Кэмерона на посту премьера (позже оппозиция неоднократно упрекала Мэй в том, что она не имеет общенародной поддержки, так как возглавила кабинет не в результате победы на выборах).

Вступив в должность, Мэй выступила против попыток затормозить процесс выхода Великобритании из Евросоюза или провести новый референдум, пообещав "договориться о наиболее выгодных для государства условиях". Для подготовки переговоров с ЕС было учреждено специальное министерство.

Планы Терезы Мэй

29 марта премьер-министр направила в штаб-квартиру ЕС (Брюссель) уведомление о введении в действие статьи 50 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает возможность выхода страны-члена из ЕС (договор вступил в силу в 1993 г., статья введена реформировавшим документ Лиссабонским договором, вступившим в силу в 2009 г.).

12 принципов, которые Тереза Мэй намеревается отстаивать в ходе переговорного процесса, изложены в "Белой книге" (опубликована 2 февраля 2017 г.). Предполагается, что страна выйдет из Единого европейского рынка и Таможенного союза ЕС. При этом правительство Терезы Мэй выступает за сохранение беспошлинной торговли с ЕС, продолжение сотрудничества с европейскими странами в области науки, образования и здравоохранения, а также в сфере обороны, безопасности, в борьбе с терроризмом и международной преступностью.

Также планируется ввести меры контроля за иммиграцией из стран ЕС, сохранив при этом социальные гарантии граждан стран ЕС, живущих в Британии, и британцев, живущих в Европе. Политика, которую проводила Мэй в отношении выхода страны из ЕС, получила известность как "жесткий" Вrexit.

Вопрос о повторном референдуме в Шотландии

Ввиду того что большинство шотландцев выступили против Вrexit, одним из последствий референдума стало обсуждение в Шотландии в октябре 2016 г. законопроекта о повторном голосовании по вопросу о независимости региона от Великобритании (первый состоялся в 2014 г.; 55% выступили против отделения). В конце марта 2017 г. в канцелярию премьер-министра Великобритании был направлен запрос о проведении голосования (без согласия британских властей оно невозможно).

По словам главы шотландского правительства Николы Стерджен, референдум следует провести между осенью 2018 г. и весной 2019 г., "когда будут ясны условия выхода Великобритании из ЕС, но будет еще не поздно выбрать альтернативный путь". Однако Мэй неоднократно высказывалась против планов Стерджен, поскольку считает, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в полном составе.

Ситуация в Северной Ирландии

После референдума в Северной Ирландии активно обсуждался вопрос о возможном изменении пограничного контроля на границе между этим регионом и Ирландией, которая является членом ЕС, в случае выхода страны из организации. Это единственная сухопутная граница между Великобританией и Евросоюзом, в настоящее время она является практически открытой. Позже власти и Евросоюза, и Великобритании заявили, что, несмотря на Brexit, ужесточения пограничного режима не произойдет.

Ввиду того, что большинство населения региона выступило за сохранение членства страны в ЕС, сразу же после референдума лидер националистической партии "Шинн фейн" (действует как в Северной Ирландии, так и в Ирландии и выступает за их воссоединение) Джерри Адамс призвал к проведению голосования "по объединению севера и юга Ирландии". Однако эта инициатива не получила одобрения ни первого министра Северной Ирландии и лидера Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, ни премьера Ирландии Энды Кенни.

Досрочные выборы

18 апреля 2017 г. Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в Палату общин (нижняя палата парламента). На фоне предстоящих переговоров по Вrexit ее целью было укрепление своего политического положения и расширение поддержки в парламенте (по итогам предыдущих выборов 7 мая 2015 г. у консерваторов в Палате было абсолютное большинство мест - 331 из 650).

Согласно опросам, накануне выборов за консерваторов готовы были отдать голоса 43% избирателей (за оппозиционных лейбористов - 36%). В результате голосования, которое британская пресса назвала "провалом" для Мэй, консерваторы лишились абсолютного большинства, получив 318 мандатов.

По итогам выборов премьер-министру удалось сохранить свой пост, однако Мэй была вынуждена искать новых союзников для обеспечения прохождения законопроектов в парламенте. Демократическая юнионистская партия, получившая 10 мандатов, может стать союзником консерваторов, однако Арлин Фостер выступает против "жесткого" варианта Brexit. Переговорный процесс затянулся, до сих пор соглашение между партиями не подписано.

Начало переговоров по Вrexit

19 июня 2017 г. в Брюсселе начался первый раунд переговоров между Великобританией и ЕС. Со стороны ЕС их курирует бывший еврокомиссар француз Мишель Барнье, а со стороны Великобритании - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Переговоры пройдут в два этапа: сначала будут урегулированы вопросы, связанные с условиями выхода Великобритании, затем - вопросы будущих отношений.