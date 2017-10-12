Герман Клименко поддерживает позицию ЦБ в вопросе криптовалют

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко поддерживает позицию Банка России в отношении регулирования оборота криптовалют. Об этом он сообщил журналистам на I Международном блокчейн-форуме в Москве.
Позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: как неоднократно заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. По словам Клименко, криптовалюты нельзя легализовывать в связи с высокими криминальными рисками.
"На текущий момент на протяжении последних 20 лет все банковское сообщество борется с отмыванием денег. 115-ФЗ, Базельские стандарты - все это не мы придумали. Когда вы говорите о легализации криптовалют, надо четко понимать, что имеется ввиду. Если это валюта идентифицируемая - то это не криптовалюта. Либо вы хотите легализовать черные деньги. Задайте вопрос правильно: когда-нибудь можно будет все черные деньги ввернуть в экономику России? Набиуллина правильно говорит - "нет", - сказал он.
Поясняя свою позицию, Клименко привел аналогию с офшорными юрисдикциями. "Офшорам все радовались, и только потом до всех дошло. И до сих пор идет борьба, потому что их запустили глубоко и сейчас выкорчевывают. Заново поднимать эту историю из банков никто не хочет", - отметил советник президента РФ.