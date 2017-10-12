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В Одессу прибыла вторая партия угля из США

Экономика и бизнес
12 октября, 16:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

Судно Victoria доставило 60 тыс. тонн антрацита

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Вторая партия дефицитного на Украине энергетического угля прибыла в одесский порт из США. Об этом в четверг украинскому агентству УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный".

"В морской торговый порт "Южный" (Одесская область - прим. ТАСС) 12 октября прибыла вторая партия энергетического угля из США. Партию в 60 тыс. тонн для ПАО "Центрэнерго" доставило судно Victoria", - сказано в сообщении.

По данным предприятия, за девять месяцев текущего года на склады украинских электростанций в общей сложности уже отправлено 540 тыс. тонн антрацита. "В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом общим объемом более 200 тысяч тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", - сообщил и.о. директора порта Виталий Жуковский.

Первое судно с антрацитом из США прибыло на Украину 13 сентября. Тогда балкер Ocean Ambitious доставил в Одессу 62 тыс. тонн угля.

Дефицит угля на Украине

Cо второго полугодия 2014 года операторы тепловой генерации Украины замещают донбасский уголь антрацитовой группы импортными поставками. Крупнейшими импортерами являются ДТЭК и "Центрэнерго".

Украина испытывает дефицит энергетического угля после того, как Киев потерял контроль над частью Донецкой и Луганской областей. Такой уголь используют семь из 14 тепловых электростанций и некоторые крупные теплоэлектроцентрали. Из этих семи ТЭС четыре (Змиевская, Приднепровская, Криворожская и Трипольская) находятся на подконтрольной территории, три (Луганская, Славянская и Старобешевская) - на неподконтрольной территории.

На фоне блокады радикалами с января 2017 года поставок угля из Донбасса Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако из Австралии по морю доставлять очень далеко, а из ЮАР возможность доставки ограничена и не превышает 700 тыс. тонн в год. 31 июля компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.

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