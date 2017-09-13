Первое судно с углем из США прибыло в Одессу

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Первое судно с дефицитным на Украине энергетическим углем прибыло минувшей ночью в Одесский морской порт "Южный". Об этом в среду сообщила пресс-служба государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный".
"13 сентября в 02:15 часов в перегрузочный комплекс порта "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тыс. тонн энергетического угля из США для энергогенерирующей компании "Центрэнерго", - отметили в пресс-службе. По ее данным, импортный уголь будет разгружен за трое суток.
При этом в "Южном" отметили, что в течение ближайшей недели предприятие планирует принять четыре судна с углем объемом более 295 тыс. тонн: одно - для "Центрэнерго", два - для компании ДТЭК и одно - для компании "Еврореконструкция".
Cо второго полугодия 2014 года операторы тепловой генерации Украины замещают украинский уголь антрацитовой группы импортными поставками. Крупнейшими импортерами являются ДТЭК и "Центрэнерго".
Украина испытывает дефицит энергетического угля после того, как Киев потерял контроль над частью Донецкой и Луганской областей. Такой уголь используют семь из 14 тепловых электростанций и некоторые крупные теплоэлектроцентрали. Из этих семи ТЭС четыре (Змиевская, Приднепровская, Криворожская и Трипольская) находятся на подконтрольной территории, три (Луганская, Славянская и Старобешевская) - на неподконтрольной территории.