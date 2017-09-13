Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первое судно с углем из США прибыло в Одессу

Экономика и бизнес
13 сентября, 10:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

В течение ближайших дней ожидаются еще четыре судна

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Первое судно с дефицитным на Украине энергетическим углем прибыло минувшей ночью в Одесский морской порт "Южный". Об этом в среду сообщила пресс-служба государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный".

Смотрите также

Украина ожидает прибытия трех судов с углем из США

Минэнерго: поставки угля из США не повлияют на экспорт РФ этой продукции на Украину

США отправили на Украину первую партию угля

Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля

"13 сентября в 02:15 часов в перегрузочный комплекс порта "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тыс. тонн энергетического угля из США для энергогенерирующей компании "Центрэнерго", - отметили в пресс-службе. По ее данным, импортный уголь будет разгружен за трое суток.

При этом в "Южном" отметили, что в течение ближайшей недели предприятие планирует принять четыре судна с углем объемом более 295 тыс. тонн: одно - для "Центрэнерго", два - для компании ДТЭК и одно - для компании "Еврореконструкция".

Cо второго полугодия 2014 года операторы тепловой генерации Украины замещают украинский уголь антрацитовой группы импортными поставками. Крупнейшими импортерами являются ДТЭК и "Центрэнерго".

Украина испытывает дефицит энергетического угля после того, как Киев потерял контроль над частью Донецкой и Луганской областей. Такой уголь используют семь из 14 тепловых электростанций и некоторые крупные теплоэлектроцентрали. Из этих семи ТЭС четыре (Змиевская, Приднепровская, Криворожская и Трипольская) находятся на подконтрольной территории, три (Луганская, Славянская и Старобешевская) - на неподконтрольной территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
2
Первое судно с углем из США прибыло в Одессу
3
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
6
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
7
Следствие утверждает, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показывая ему "два пальца"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама