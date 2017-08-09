Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Лидер украинской Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко потребовал от властей страны отменить контракт на закупку в США газового угля.

"Я обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отменить решение о закупке импортного газового угля. Требую от правительства покупать исключительно украинский уголь, обеспечивать работой наших шахтеров и погасить перед ними задолженности по зарплате", - написал депутат в Facebook.

По его словам, правительство позволяет госкомпании "Центрэнерго", одному из ведущих производителей электроэнергии в стране, "тратить валюту на "импорт ненужного Украине угля марки "Г", при этом отечественные госшахты, добывающие этот вид угля, имеют проблемы с финансированием и вынуждены сокращать добычу.

"Из-за постоянного недофинансирования добыча угля на государственных шахтах стремительно падает", - отметил Ляшко. Он считает, что закупка угля в США в долгосрочной перспективе нанесет огромный удар по энергетической безопасности страны, поскольку разрушает украинскую угледобывающую отрасль. "Такая политика власти - это потери бюджетных средств, злоупотребление и коррупция, которая приведет к росту безработицы и стоимости коммунальных услуг", - заявил Ляшко.

31 июля "Центрэнерго" подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Как сообщал глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну. Судно с углем из США объемом 85 тысяч тонн, как ожидается, прибудет на Украину в начале сентября. Следующие 120 тысяч тонн, по условиям контракта, поступят до конца сентября, остальные - до конца года.

Американский антрацит будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из России и Донбасса, что может привести к росту тарифов на электроэнергию. Российский антрацит Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский обходился еще дешевле. На фоне блокады поставок угля из Донбасса как альтернативу американскому углю Киев рассматривал закупку его в Австралии и ЮАР. Однако из Австралии по морю доставлять очень далеко, а из ЮАР можно доставлять не более 700 тысяч тонн в год.