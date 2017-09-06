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Украина ожидает прибытия трех судов с углем из США

Экономика и бизнес
6 сентября, 15:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера Украины Владимира Кистиона, на сегодняшний день на складах тепловой генерации накоплено 1,9 млн тонн угля

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Три судна с иностранным углем ожидаются в порту "Южный" с 8 по 12 сентября. Об этом в среду сообщил вице-премьер Украины Владимир Кистион.

"С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетического угля марки "А". То есть приходят, по крайней мере, три корабля в порт "Южный", - заверил он. При этом, по данным украинских СМИ, уголь прибудет из США.

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По словам Кистиона, на сегодняшний день на складах тепловой генерации накоплено 1,9 млн тонн угля, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украинские радикалы 25 января 2017 года организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом.

На фоне блокады поставок угля из Донбасса Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако из Австралии по морю доставлять очень далеко, а из ЮАР возможность доставки ограничена и не превышает 700 тыс. тонн в год. 31 июля один из ведущих производителей электроэнергии на Украине "Центрэнерго", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.

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